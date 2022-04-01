В Таганрог прибыли новейшие российские трамваи. Репортаж

© Фото из открытых источников

Напросился встречать новый трамвай, прибывший в Таганрог на строящуюся вторую линию. Получилось очень интересно, и это только первая часть, она про разгрузку.

©Видео с youtube.com

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