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В Таганрог прибыли новейшие российские трамваи. Репортаж

 © Фото из открытых источников

Напросился встречать новый трамвай, прибывший в Таганрог на строящуюся вторую линию. Получилось очень интересно, и это только первая часть, она про разгрузку.

©Видео с youtube.com

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  • rvk
  • 2
таганрог, синара
  • Нет аватара mastodonta
    02.04.2200:54:54

    «прибыли» — это только если своим ходом, здесь не тот случай.

    #1249133
  • Юрий Сальников Юрий Сальников
    02.04.2203:26:20

    Извините, но 10 минут о том, что привезли трамвай, и что он снаружи красивый это бесполезная трата времени. Можно же было немного подождать и сделать компактный ролик с интерьером, характеристиках машины, рассказать вкратце о достоинствах/недостатках изделия?

    #1249134
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