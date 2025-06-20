ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС

ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧССледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ЦАМТО, 19 июня. ТАНТК им. Г.М.Бериева (входит в ОАК «Ростеха») выполняет конструкторские работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8.
Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил представитель Минпромторга РФ в рамках ПМЭФ.
«Учитывая риски, связанные с поставкой иностранных комплектующих, входящий в ОАК „Ростеха“ разработчик самолета ТАНТК им. Г.М.Бериева ведет работу по импортозамещению. В частности, выполняются конструкторские работы по ремоторизации Бе-200 на российские двигатели ПД-8», — сказал представитель. Он добавил, что после завершения этих работ вопрос экспортных поставок данного самолета снова может быть открыт.
Фото: https://pikabu....odstva_10268040
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