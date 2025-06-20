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Krutenn 20 июня 2025, 12:43 2311 Авиация

ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС

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 © cs13.pikabu.ru

ЦАМТО, 19 июня. ТАНТК им. Г.М.Бериева (входит в ОАК «Ростеха») выполняет конструкторские работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8.

Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил представитель Минпромторга РФ в рамках ПМЭФ.

«Учитывая риски, связанные с поставкой иностранных комплектующих, входящий в ОАК „Ростеха“ разработчик самолета ТАНТК им. Г.М.Бериева ведет работу по импортозамещению. В частности, выполняются конструкторские работы по ремоторизации Бе-200 на российские двигатели ПД-8», — сказал представитель. Он добавил, что после завершения этих работ вопрос экспортных поставок данного самолета снова может быть открыт.

 © cs14.pikabu.ru

 © cs14.pikabu.ru

 © cs13.pikabu.ru

 © cs13.pikabu.ru

Фото: https://pikabu....odstva_10268040

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Источник: armstrade.org

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Таганрог
  • Нет аватара Azimut99
    20.06.2513:24:50

    Допишите концовку последней фразы, пожалуйста.

    #1302619
    • Krutenn Krutenn
      20.06.2520:49:26

      Добавил. Благодарю за понимание.

      #1302638
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    20.06.2513:37:14

    Статья оборвана на половине фразы

    #1302621
  • Нет аватара exVHM.ru
    20.06.2514:10:34

    Ждал эту новость. Жаль что ремоторизация не шла параллельно с наладкой движков на СЖ-100. Слышал что ПД-8 необходимо доработать под более жесткие климатические условия эксплуатации (но не знаю — на сколько это правда).

    #1302623
  • Badassgoliath Badassgoliath
    20.06.2517:30:09

    Что с оформлением заметки? Первый абзац лишний, концовки нет. Словно выделили страницу и потом вставили сюда, что скопировалось.

    #1302628
    • Krutenn Krutenn
      20.06.2520:47:31

      Так и есть. Опыта мало, а новость сильно понравилась — поэтому выделил все, чтобы как можно полнее вышло.

      #1302636
  • Нет аватара ViktoriaSky4
    20.06.2518:53:58

    Поставка Бе-200ЧС в Алжир — важный шаг в продвижении этой техники на международном рынке. Надеюсь, самолет хорошо зарекомендует себя в эксплуатации и будут новые заказы

    #1302632
    • Нет аватара dronson123
      22.06.2503:22:31

      Мне кажется самое главное, сначала закрыть свои собственные потребности в подобной технике, а уже потом думать об экспорте. А то у нас всё через одно место. Не хотелось бы повторения истории, как с легковыми автомобилями при СССР. Что аж президент второй ведущей страны мира на тот момент. Рассказывал анекдот о многолетних очередях на автомобили в СССР, потому что львиная доля уходила заграницу за валюту. А то что дефицит самолётов подобного типа существует, это подтверждает ежегодное обилие многодневных пожаров на территории России и выгорание огромных территорий.

      #1302663
      • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
        22.06.2519:06:29

        Никакого «выгорания огромных территорий» нет.

        Тут всё просто — мониторинг ведётся из космоса и системы дают площадь не пожара, а дыма.

        Так что меньше паники и кликушества и больше образования — да будет Вам счастье)))

        #1302675
  • Нет аватара Scooter
    21.06.2519:00:44

    Не понял, они уже установили пд-8 или пока только выполняют работы?

    #1302657
    • Тестовы Тестилка Тестовы Тестилка
      21.06.2519:32:03

      Выполняют работы — чертят, готовят документацию и прочее. Ждали движок, смотрели как полетит сотый на новых движках.

      Кстати, суржик с пд-8 таки уже летит, сегодня на телеге смотрел

      Отредактировано: Тестовы Тестилка~19:32 21.06.25
      #1302658
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