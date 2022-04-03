В Краснодаре открылась новая трамвайная линия

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В Краснодаре 31 марта запустили новую трамвайную ветку по ул. Московской — от ул. Солнечной до ул. Петра Метальникова, — первую за более чем 20 лет. Участок протяженностью 5,5 км строили больше года. Новая линия должна существенно улучшить транспортную доступность Музыкального микрорайона, где живут не менее 70 тысяч человек. Теперь его жители смогут с комфортом, без пробок и пересадок добираться в разные части города. По новой ветке будут ходить 4 трамвайных маршрута, а интервал между маршрутами не будет превышать 10 минут.

Строительство трамвайной линии началось в январе 2021 года. Стоимость строительства — 1 млрд рублей. За год и два месяца от улиц Солнечной до Петра Метальникова было проложено 5,5 километров трамвайных путей, обустроено разворотное кольцо в районе ТЦ «Стрелка», подземный переход, переезд и остановочные павильоны. Были переустроены сотни метров подземных коммуникаций, смонтирована контактная сеть, установлены диспетчерский пункт и тяговая подстанция. В мае планируют завершить озеленение, строительство подземных переходов, тротуаров и велодорожек. Сейчас на улице Московской открыты два подземных перехода для пешеходов, но все отделочные работы полностью завершат к маю.

Последний раз трамвайные линии строились в Краснодаре в 90-х годах прошлого века. В 1994 году завершено строительство трамвайной линии в Юбилейный микрорайон, ее протяженность составила 7,1 км. В 1998 году принята в эксплуатацию трамвайная ветка по Садовому путепроводу до Кубанского Государственного технологического университета протяженностью 3,5 км.

До 2030 года в краевом центре планируется развитие трамвайной сети на шести участках — в юго-восточном, северо-восточном и северо-западном направлениях с увеличением протяженности трамвайного полотна на 64 км. Первоначальные инвестиции оцениваются в 7 млрд рублей. Сейчас решается вопрос строительства линий в микрорайоны Восточно-Кругликовский и Гидростроителей.

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© static.ngs.ru

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© static.ngs.ru

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