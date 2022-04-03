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Что в трамвае сделано у нас?

 © Фото из открытых источников

Это, так сказать, тизер к большому ролику, который выйдет в понедельник. Там будет подробный обзор трамвая УКВЗ модели 71-628 и его сравнение с более новой моделью 71-628М. А это небольшая нарезка из этого обзора с акцентом на российское производство. Выходит что почти всё в трамвае сделано в России, включая основные системы и двигатели.

©Видео с youtube.com

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  • rvk
  • 2
уквз, синара, таганрог
  • Alex M Alex M
    03.04.2215:12:07

    Рассмотрите возможность публикации на российских хостингах, хотя бы параллельно, там есть монетизация

    #1249175
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