Что в трамвае сделано у нас?

© Фото из открытых источников

Это, так сказать, тизер к большому ролику, который выйдет в понедельник. Там будет подробный обзор трамвая УКВЗ модели 71-628 и его сравнение с более новой моделью 71-628М. А это небольшая нарезка из этого обзора с акцентом на российское производство. Выходит что почти всё в трамвае сделано в России, включая основные системы и двигатели.

©Видео с youtube.com

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