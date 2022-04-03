Что в трамвае сделано у нас?
Это, так сказать, тизер к большому ролику, который выйдет в понедельник. Там будет подробный обзор трамвая УКВЗ модели 71-628 и его сравнение с более новой моделью 71-628М. А это небольшая нарезка из этого обзора с акцентом на российское производство. Выходит что почти всё в трамвае сделано в России, включая основные системы и двигатели.
©Видео с youtube.com
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