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Новые модели российских катеров на Московском Боут Шоу 2022

 © i.imgur.com

Новая компания из Татарстана, SEARENE CREW, представила первый российский катер с раскладными бортами.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/CACwJ2pHlDI

Компания из Ярославля, Элизабет, показала полность электрический катер, который на одном заряде способен пройти 80 км.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/HrYptzN-rwo

Другая ярославская компания, Board Yard, представила свой катер сделанный из полиэтилена низкого давления.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/BkKnZhJoUvQ

Московское Боут Шоу 2022, катер, Board Yard, SEARENE CREW, Элизабет, ярославская область, Татарстан
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