Новые модели российских катеров на Московском Боут Шоу 2022
Новая компания из Татарстана, SEARENE CREW, представила первый российский катер с раскладными бортами.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/CACwJ2pHlDI
Компания из Ярославля, Элизабет, показала полность электрический катер, который на одном заряде способен пройти 80 км.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/HrYptzN-rwo
Другая ярославская компания, Board Yard, представила свой катер сделанный из полиэтилена низкого давления.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/BkKnZhJoUvQ
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!