Начато строительство Тихоокеанской железной дороги
Компания «Эльгауголь» приступила к строительству железнодорожной ветки для транспортировки угля с Эльгинского месторождения до нового порта на побережья Охотского моря.
Тихоокеанская железная дорога пройдет от Эльгинского месторождения в Якутии до пос. Чумикан в Хабаровском крае на берегу Охотского моря в районе мыса Манорский.
Как сообщили в Правительстве Хабароского края уже построено 20 км новой ветки. Проект реализуется на частные средства.
О проекте Тихоокеанской железной дороги стало известно в августе 2021 года в ходе обсуждения в Правительстве вопросов ускорения модернизации БАМа.
В связи с перегруженностью Байкало-Амурской магистрали и быстрым ростом экспортных поставок угля «Эльгауголь» предложила построить новую железнодорожную магистраль своими силами для собственных экспортных угольных поставок.
Часть специалистов считает этот проект практически нереальным из сложностей горно-таёжных условий предполагаемой трассы, отсутствия у компании опыта железнодорожного строительства, необходимости огромных капиталовложений в короткий срок и проблем функционирования будущего порта в Чумикане, расположенного в Удской губе со сложными условиями навигации в зимний период.
Протяженность новой ветки составит около 500 км, стоимость — 97 млрд руб., из которых на строительство самой железнодорожной ветки планируется потратить 37 млрд руб. Ещё 28,5 млрд руб. предназначено на закупку подвижного состава и 31,5 млрд руб. — на создание порта в районе пос. Чумикан.
Здесь будет город-порт!
В 2022 г. Эльгауголь планирует «зайти в воду» — начать строительство нового угольного порта мощностью 30 млн т/год.
Сроки строительства в 2021 году оценивались в 5 лет, окупаемость проекта — примерно 7 лет. На данный момент Эльгауголь нацелена на значительное ускорение реализации проекта.
От планов по строительству примыкания к БАМу Эльгауголь отказалась, сосредоточившись на ветке Эльга — Чумикан. Эльгауголь уже увеличила пропускную способность существующей ветки от Эльга — Улак, соединяющей Эльгинское месторождение с БАМом, до 24 млн т/год и в ближайшее время планирует расширить её до 30 млн т/год.
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