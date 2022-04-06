В ОДК Салют модернизированы производственные мощности в Москве и Наро-Фоминске

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На «Наро-Фоминском машиностроительном заводе» (НФМЗ, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) введены в строй роботизированные полировальные комплексы. Новое оборудование позволяет значительно увеличить объем производства лопаток газотурбинных двигателей.

На московском предприятии ОДК сформирован новый современный высокотехнологичный участок по изготовлению зубчатых колес. Оборудование позволит значительно сократить трудоемкость и временные затраты, а также рационализировать производственный цикл изготовления деталей.

© uecrus.com

В производственном комплексе «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации сформирован новый современный высокотехнологичный участок по изготовлению зубчатых колес. Оборудование позволит значительно сократить трудоемкость и временные затраты, а также рационализировать производственный цикл изготовления деталей, сообщает пресс-служба ОДК.

В рамках создания Центра технологической компетенции «Коробки приводов и агрегатов» на предприятии сформирован новый производственный участок станков с ЧПУ по изготовлению зубчатых колес. Участок создан по современным стандартам, в нем реализован принцип многостаночного обслуживания. Данные имитационного моделирования показывают, что запуск нового производственного участка позволит на 17,5% увеличить изготовление зубчатых колес на предприятии за счет снижения среднего цикла изготовления деталей и снизить трудоемкость по отдельным видам операций до 30%.

«Ранее станки были рассредоточены по всему цеху, теперь, в соответствии с принципами эффективного производства, они компактно сведены в один производственный участок, усиленный новым высокотехнологичным оборудованием с ЧПУ: на участке установлено три современных токарно-фрезерных центра, два круглошлифовальных и один внутришлифовальный станок. Кроме того, на участке отработаны новые технологии, которые позволили уйти от старых, малоэффективных и трудоемких процессов», — рассказывает руководитель производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов.

Новая структура участка подразумевает выделение производственного потока механической обработки шестерен с локализацией обслуживания двух функциональных групп оборудования — токарно-фрезерного и шлифовального.

Для оборудования с числовым программным управлением написаны и отработаны новые программы, позволяющие сгруппировать несколько старых технологических операций в одну, кроме того, компактность участка позволяет сэкономить время на логистике.

В настоящее время производственный участок приступил к полноценной работе. На нем освоены технологии по изготовлению деталей как для опытных, так и серийных изделий предприятия.

Центр технологической компетенции «Коробки приводов и агрегатов» создается на базе производственного комплекса «Салют» АО «ОДК» в рамках программы «Трансформация индустриальной модели» АО «ОДК» и представляет собой современное высокорентабельное производство для изготовления трансмиссионных узлов авиационной техники. Цель центра — обеспечение трансмиссионными узлами более 30 серийных изделий корпорации, а также их поставка на другие предприятия Ростеха. В рамках проекта осуществляется приобретение и запуск нового оборудования, ведется подготовка постройки нового современного корпуса на территории ПК «Салют» АО «ОДК», на котором будет локализовано изготовление деталей и сборочных единиц коробок приводов и агрегатов.

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