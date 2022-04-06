В Казани открылось новое здание противотуберкулезного диспансера

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Девять с половиной тысяч квадратных метров — стоимость этого проекта 1 миллиард 165 миллионов. Диспансер в состоянии принимать ежедневно 680 посетителей. Все объекты, которые раньше были разбросаны по городу, благодаря введению нового диспансера, будут находиться в одном месте.

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© www.tatar-inform.ru

© www.tatar-inform.ru

Раньше в Казани диспансерные отделения головного учреждения республиканского тубдиспансера располагались по двум адресам: на улице Шаляпина, 20 и на Сибирском тракте, 27а. В пресс-службе Минздрава республики объяснили, что разобщенность диагностической и лечебной базы не позволяла эффективно использовать все ресурсы, дублировались вспомогательные службы, требовались дополнительные транспортные расходы.

Решением стало создание единого Центра оказания диспансерной помощи больным туберкулезом.

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На новой площадке объединились все структурные подразделения диспансера, в том числе отдельный корпус для детей, расширился комплекс консультативно-диагностических услуг.

В 32 кабинетах посменно будут работать 46 врачей-фтизиатров, 7 врачей узких специальностей — уролог, гинеколог, ортопед, офтальмолог, хирург, пульмонолог, оториноларинголог. Пациенты смогут в течение одного дня пройти весь диагностический цикл в одном месте.

© www.tatar-inform.ru

© www.tatar-inform.ru

© www.tatar-inform.ru

© www.tatar-inform.ru

© www.tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru