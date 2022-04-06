В Казани открылось новое здание противотуберкулезного диспансера
Девять с половиной тысяч квадратных метров — стоимость этого проекта 1 миллиард 165 миллионов. Диспансер в состоянии принимать ежедневно 680 посетителей. Все объекты, которые раньше были разбросаны по городу, благодаря введению нового диспансера, будут находиться в одном месте.
Раньше в Казани диспансерные отделения головного учреждения республиканского тубдиспансера располагались по двум адресам: на улице Шаляпина, 20 и на Сибирском тракте, 27а. В пресс-службе Минздрава республики объяснили, что разобщенность диагностической и лечебной базы не позволяла эффективно использовать все ресурсы, дублировались вспомогательные службы, требовались дополнительные транспортные расходы.
Решением стало создание единого Центра оказания диспансерной помощи больным туберкулезом.
На новой площадке объединились все структурные подразделения диспансера, в том числе отдельный корпус для детей, расширился комплекс консультативно-диагностических услуг.
В 32 кабинетах посменно будут работать 46 врачей-фтизиатров, 7 врачей узких специальностей — уролог, гинеколог, ортопед, офтальмолог, хирург, пульмонолог, оториноларинголог. Пациенты смогут в течение одного дня пройти весь диагностический цикл в одном месте.
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