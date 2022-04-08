В Тюмени открылось новое здание школы № 30

© region-tyumen.ru

Новый корпус школы № 30 открылся 7 апреля, в Тюмени, а с 11 апреля ученики начнут заниматься в новом здании, его строительство началось в августе 2020 года, эта школа гораздо больше прежней, она рассчитана на 1100 мест. Школу построили взамен старой, введённой в эксплуатацию в 1959 году.

Перед проектировщиками стояла сложная задача: разместить новое здание школы большой вместимости на ограниченном участке. И они с ней справились! На территории есть всё необходимое: в том числе места для отдыха, спортивная площадка. В «тридцатой» есть даже свой скалодром и кинотеатр. В новой школе кабинеты оснащены современной мебелью, учебным оборудованием. Для активного отдыха есть мягкие зоны, спортивные уголки, игровое оборудование.

© region-tyumen.ru

© region-tyumen.ru

© region-tyumen.ru

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