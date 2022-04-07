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Судостроение и судоходство

Заложено новое судно-спасатель для Севморпути

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде заложено аварийно-спасательное судно проекта MPSV06M, получившее имя «Певек». Раньше такие суда для нужд России строились в Германии на верфи «Нордик Ярдс Висмар ГмбХ» в городе Висмар. Чем отличается новый модернизированный проект, и зачем вообще нужны такие спасатели расскажем в этом выпуске.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/5KZUGydUxKg

Сообщение подготовлено совместно с «Лес».
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5KZUGydUxKg

СЗ "Янтарь", Калининградская область
  • Нет аватара william blake
    07.04.2221:37:13

    Сколько не рыл интернет, не нашёл полных данных за 21-ый год по судостроению. Похоже только летом появится, буду следить.

    Кому интересно: По итогам 20-го первая тройка Китай-Корея-Япония держит 94(!) процента мирового производства судов. В 2014-ом было 91%.

    РФ по итогам 20-го на 9-ом месте, но судя по тенденциям, может претендовать в ближайшие несколько лет на 4-е место, сразу за «большой тройкой». В 2014-ом мы были 21-ми.

    Многие страны сильно(от 2-ух до 5 раз) снизили производство в интервале 2014-2020, либо слишком невыгодно, либо не хватает компетенции/инфраструктуры/ресурсов. В числе первых Норвегия, США, Германия, вторых-Филиппины, Румыния, Индия.

    #1249407
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