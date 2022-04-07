Заложено новое судно-спасатель для Севморпути
На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде заложено аварийно-спасательное судно проекта MPSV06M, получившее имя «Певек». Раньше такие суда для нужд России строились в Германии на верфи «Нордик Ярдс Висмар ГмбХ» в городе Висмар. Чем отличается новый модернизированный проект, и зачем вообще нужны такие спасатели расскажем в этом выпуске.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/5KZUGydUxKg
Сообщение подготовлено совместно с «Лес».
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07.04.2221:37:13