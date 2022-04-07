В Москве открылась новая железнодорожная станция Минская

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4 апреля открыт новый пригородный вокзал-станцию Минская на киевском направлении Центрального транспортного узла. Она стала основой нового ТПУ: в будущем Минская войдёт в состав МЦД-4 Киевско-Горьковский.

Минская станет основой нового ТПУ с удобной пересадкой на Солнцевскую линию метро и автобусные маршруты. На первом этапе на остановочном пункте Минская открыта одна платформа с навесом от осадков на всю длину, оборудованная энергоэффективным светодиодным освещением и удобной навигацией. Спуск с платформы оснащён двумя эскалаторами и лифтом. В тёплом вестибюле размещены турникетная и кассовая зоны, служебные помещения. Для удобства маломобильных пассажиров оборудована касса с заниженным окном, а также санитарная комната. Пересадка в метро организована по принципу «сухие ноги», для чего установлен навес длиной 20 м.

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В настоящее время на станции развёрнуто строительство второй платформы со сходом в вестибюль и третьего, однопутного, путепровода, на котором будет уложен четвёртый главный путь киевского направления. После Минской поезда МЦД-4 будут съезжать на вновь строящийся участок Киевско-Смоленской соединительной ветви, где возводятся три новых остановочных пункта — Поклонная, Кутузовская и Тестовская, которые будут интегрированы в городскую среду.

Для организации движения поездов рядом с остановочным пунктом Минская были построены два путепровода через Минскую улицу — двухпутный и однопутный.

Пригородный вокзал призван улучшить транспортную доступность более чем 315 тыс. жителей районов Раменки, Дорогомилово и Фили-Давыдково. Он позволит жителям Новой Москвы сократить время в пути до 50%. Уже в этом году, согласно прогнозам, Минской будут пользоваться более 8,5 тыс. пассажиров в сутки, а к 2030 году — до 22 тыс. человек.

Новый пригородный вокзал позволит разгрузить Киевский вокзал на 14%. При этом запущенная в декабре 2021 года Аминьевская уже разгрузила его на 7%, а значит, общая разгрузка составит 21%.

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© upravadorogomilovo.ru

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