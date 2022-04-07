Российское Минобороны вывело на орбиту спутник военного назначения «Космос-2554»
Российские военные вывели на орбиту очередной космический аппарат в интересах Минобороны. Как сообщили в военном ведомстве, спутник «Космос-2554» принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.
Согласно официальному сообщению Минобороны, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» был произведен с космодрома Плесецк сегодня, 7 апреля, в 14:20 мск времени. Для этого была использована пусковая установка № 3 площадки № 43. Старт ракеты прошел в штатном режиме, через расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту. Наземные расчеты взяли спутник на управление.
Подчеркивается, что со спутником установлена устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы работают в штатном режиме.
После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Центра контроля космического пространства внесли информацию о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию, и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.
Всего в обеспечении запуска космического аппарата Минобороны России было задействовано более 40 наземных измерительных средств и свыше 70 боевых расчетов 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения.
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