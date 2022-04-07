Комплекс «Ультрамар» в Ленобласти вышел на проектную мощность первой очереди

«Комплекс «Ультрамар» вышел на проектную мощность первой очереди — уже перевалено 10 млн тонн минеральных удобрений. Сегодня это самый современный портовый комплекс в мире в этой специализации, здесь используются самые экологически чистые технологии — беспыльный и бесконтактный способ погрузки удобрений. Комплекс — это только российское оборудование, он не зависит от импортных комплектующих. В его составе построена железнодорожная станция, 34 купольных хранилища для минеральных удобрений, герметичный конвейерный продуктопровод протяженностью 900 метров для доставки грузов на морской терминал.

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В составе построенного морского терминала оснащен участок морского пункта пропуска через государственную границу РФ, который в ближайшее время начнет принимать суда для оформления. В планах инвестора — дальнейшее расширение комплекса и строительство нового терминала для увеличения объема переваливаемых грузов.

По данным Росморречфлота перевалка грузов в последний месяц в портах Балтики снизилась на 7,7%, в частности, в Усть-Луге на 2,6%. При этом, несмотря на санкции и отказ зарубежных компаний работать с российскими грузами, порты работают и отгрузка идет. Актуальна необходимость создания еще одной якорной стоянки судов в Усть-Луге для ожидания погрузки в водах России. Этот вопрос уже прорабатывается федеральными органами власти.

На текущий момент Ленинградская область входит в тройку крупнейших логистических регионов страны, на порты Ленобласти приходится 20% российского грузооборота.