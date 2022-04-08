Бункер-перегрузчик BONUM. Как повысить эффективность сельскохозяйственных работ до 35%.

Машиностроительный Завод BONUM с 2019 года производит полуприцепную технику для сельского хозяйства. Зерновозы BONUM всегда заметны на дорогах благодаря фирменной окраске и узнаваемому дизайну.

В 2021 завод презентовал новое направление в рамках AGRO LINE — спецтехнику для работы в поле. Флагманом направления стал бункер-перегрузчик BONUM.

Бункер-перегрузчик, или, как его иногда называют бункер накопитель с каждым годом получает все большую популярность среди аграриев.

Бункер BONUM подходит для работы с зерном, кукурузой, пшеницей, бобовыми и масленичными культурами. Его можно применять во время посевной кампании, сбора урожая, для внесения удобрений и других мероприятий.

Готов трудиться во благо эффективности сельского хозяйства © Фото из открытых источников

Инженеры завода BONUM создавали технику, которая будет отвечать тенденциям современной аграрной отрасли:

1. БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК В ГАБАРИТЕ

Разрешено передвигаться по дорогам общего пользования

2. РАБОТАЕТ ПО СИСТЕМЕ NO-TILL

Идеален для системы беспахотного земледелия

3. РАВНОМЕРНО ЗАПОЛНЯЕТ КУЗОВ ЗЕРНОВОЗА

Выгрузной шнек регулирует направления потока

4. БЕРЕЖЕТ ПОЧВУ

Предотвращает переуплотнение бдагодаря особым шинам низкого давления

5. ОЧИЩАЕТСЯ БЫСТРО И БЕЗ УСИЛИЙ

Оснащен в нижней части специальными очистными лючками

6. ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЕРЕГРУЗКУ ВЫГРУЗНОЙ СИСТЕМЫ

Оснащен системой отключения подачи зерна на выгрузной шнек

7. ИМЕЕТ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ШАССИ

Шасси адаптировано под различные надстройки, которые легко менять

Двое из ларца © Фото из открытых источников

Рост популярности бункера-перегрузчика обоснован его экономической эффективностью. Букер-перегрузчик BONUM Увеличивает на 30-35% производительность уборочных работ.

А в связке с 2мя комбайнами его производительность сравнима с производительностью 3х комбайнов.