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BONUM™ ⇒ Производство

Бункер-перегрузчик BONUM. Как повысить эффективность сельскохозяйственных работ до 35%.

Машиностроительный Завод BONUM с 2019 года производит полуприцепную технику для сельского хозяйства. Зерновозы BONUM всегда заметны на дорогах благодаря фирменной окраске и узнаваемому дизайну.

В 2021 завод презентовал новое направление в рамках AGRO LINE — спецтехнику для работы в поле. Флагманом направления стал бункер-перегрузчик BONUM.

Бункер-перегрузчик, или, как его иногда называют бункер накопитель с каждым годом получает все большую популярность среди аграриев.

Бункер BONUM подходит для работы с зерном, кукурузой, пшеницей, бобовыми и масленичными культурами. Его можно применять во время посевной кампании, сбора урожая, для внесения удобрений и других мероприятий.

Готов трудиться во благо эффективности сельского хозяйстваГотов трудиться во благо эффективности сельского хозяйства © Фото из открытых источников

Инженеры завода BONUM создавали технику, которая будет отвечать тенденциям современной аграрной отрасли:

  • 1. БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК В ГАБАРИТЕ
  • Разрешено передвигаться по дорогам общего пользования
  • 2. РАБОТАЕТ ПО СИСТЕМЕ NO-TILL
  • Идеален для системы беспахотного земледелия
  • 3. РАВНОМЕРНО ЗАПОЛНЯЕТ КУЗОВ ЗЕРНОВОЗА
  • Выгрузной шнек регулирует направления потока
  • 4. БЕРЕЖЕТ ПОЧВУ
  • Предотвращает переуплотнение бдагодаря особым шинам низкого давления
  • 5. ОЧИЩАЕТСЯ БЫСТРО И БЕЗ УСИЛИЙ
  • Оснащен в нижней части специальными очистными лючками
  • 6. ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЕРЕГРУЗКУ ВЫГРУЗНОЙ СИСТЕМЫ
  • Оснащен системой отключения подачи зерна на выгрузной шнек
  • 7. ИМЕЕТ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ШАССИ
  • Шасси адаптировано под различные надстройки, которые легко менять

Двое из ларцаДвое из ларца © Фото из открытых источников

Рост популярности бункера-перегрузчика обоснован его экономической эффективностью. Букер-перегрузчик BONUM Увеличивает на 30-35% производительность уборочных работ.

А в связке с 2мя комбайнами его производительность сравнима с производительностью 3х комбайнов.

  • BONUM
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зерновоз, бункер, бункер накопитель, комбайн, сельское хозяйство, перевозка зерна, семечка, сеялки
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