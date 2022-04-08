Бункер-перегрузчик BONUM. Как повысить эффективность сельскохозяйственных работ до 35%.
Машиностроительный Завод BONUM с 2019 года производит полуприцепную технику для сельского хозяйства. Зерновозы BONUM всегда заметны на дорогах благодаря фирменной окраске и узнаваемому дизайну.
В 2021 завод презентовал новое направление в рамках AGRO LINE — спецтехнику для работы в поле. Флагманом направления стал бункер-перегрузчик BONUM.
Бункер-перегрузчик, или, как его иногда называют бункер накопитель с каждым годом получает все большую популярность среди аграриев.
Бункер BONUM подходит для работы с зерном, кукурузой, пшеницей, бобовыми и масленичными культурами. Его можно применять во время посевной кампании, сбора урожая, для внесения удобрений и других мероприятий.
Готов трудиться во благо эффективности сельского хозяйства © Фото из открытых источников
Инженеры завода BONUM создавали технику, которая будет отвечать тенденциям современной аграрной отрасли:
- 1. БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК В ГАБАРИТЕ
- Разрешено передвигаться по дорогам общего пользования
- 2. РАБОТАЕТ ПО СИСТЕМЕ NO-TILL
- Идеален для системы беспахотного земледелия
- 3. РАВНОМЕРНО ЗАПОЛНЯЕТ КУЗОВ ЗЕРНОВОЗА
- Выгрузной шнек регулирует направления потока
- 4. БЕРЕЖЕТ ПОЧВУ
- Предотвращает переуплотнение бдагодаря особым шинам низкого давления
- 5. ОЧИЩАЕТСЯ БЫСТРО И БЕЗ УСИЛИЙ
- Оснащен в нижней части специальными очистными лючками
- 6. ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЕРЕГРУЗКУ ВЫГРУЗНОЙ СИСТЕМЫ
- Оснащен системой отключения подачи зерна на выгрузной шнек
- 7. ИМЕЕТ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ШАССИ
- Шасси адаптировано под различные надстройки, которые легко менять
Двое из ларца © Фото из открытых источников
Рост популярности бункера-перегрузчика обоснован его экономической эффективностью. Букер-перегрузчик BONUM Увеличивает на 30-35% производительность уборочных работ.
А в связке с 2мя комбайнами его производительность сравнима с производительностью 3х комбайнов.
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