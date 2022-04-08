Новый корпус школы «Перспектива» в Сургуте принял первых учеников

© im5.ezgif.com

Новый корпус школы «Перспектива» в микрорайоне, не дожидаясь 1 сентября, принял первых учеников. Ими стали ребята из классов, всего 202 человека.

Для юных сургутян в образовательном учреждении созданы все условия для всестороннего развития. В четырехэтажном здании — 20 тысяч квадратных метров. «Перспектива» оснащена современными кабинетами, спортивными, актовым и хореографическим залами. В школе также есть пищеблок и столовая, кабинеты логопеда и психолога, тир и большой 25-метровый бассейн. Дополнительные общеразвивающие программы будут реализованы по 6 направлениям: техническому, естественно-научному, физкультурно-спортивному, художественному, туристско-краеведческому, социально-гуманитарному.

© im5.ezgif.com

На сегодняшний день «Перспектива» — самая большая начальная школа в Сургуте. Второй корпус возводили на протяжении нескольких лет на средства трех бюджетов: городского, окружного и федерального. Стоимость контракта составила 893 млнрублей.

Новое здание рассчитано на 900 мест. В целом же в первом и во втором корпусах будут заниматься 40 начальных классов или 1180 учащихся.