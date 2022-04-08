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Новые заводы и цеха

В Свердловской области открыли производство кожаных сумок и аксессуаров

 © midural.ru

В Арамили Свердловской области открыли производство кожгалантереи. Объём инвестиций в проект составил 25 млн рублей. Создано более 50 новых рабочих мест.

Главное преимущество фабрики — полный цикл производства: от изготовления натуральной кожи в Камышлове до готовой кожгалантерейной продукции. В месяц предприятие готово выпускать до 10 тысяч сумок и 10 тысяч аксессуаров из натуральной кожи. К концу года производство продукции планируется увеличить в два раза.

 © midural.ru

 © midural.ru

 © midural.ru

 © midural.ru

Свердловская область, производство
  • Нет аватара Exegen
    08.04.2222:07:13

    Где название конторы, адрес и ссылка на Интернет-магазин?

    #1249471
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