В Краснодарском крае открылся Первый Университетский Лицей

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В Усть-Лабинске состоялось открытие Первого Университетского Лицея имени Н.И Лобачевского — уникальной академической школы с углублённым изучением естественных и точных наук.

На территории Лицея расположены учебный корпус и классы, студенческий городок для проживания лицеистов, а также двухуровневый физкультурно-оздоровительный корпус с 25-метровым бассейном.

Первый Университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского задуман как социальный лифт для талантливой молодёжи, и кузница будущих кадров научно-технологической сферы. В нем будут учиться одарённые и мотивированные дети со всей страны. Лицей рассчитан на 475 учащихся 7-11 классов. При этом обучение в лицее бесплатное, построенное на системе грантов.

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Лицей отличается уникальной образовательной программой с особым акцентом на естественных науках (математика, физика, химия, информатика и биология) и на проектно-исследовательской работе, для чего организовано сотрудничество с ведущими вузами и образовательными центрами страны, в том числе естественно-научными факультетами МГУ им. М.В. Ломоносова.

Помимо основного учебного плана лицеистам доступны междисциплинарные курсы, дополнительное образование и возможности ранней профориентации.

В Лицее работают учебные и IT лаборатории, лингафонные кабинеты, творческие студии, а также организовано сотрудничество с рядом компаний, где лицеисты могут наблюдать за работой профессионалов и участвовать в образовательных интенсивах, применяя приобретенные знания и навыки.

© ustlabinfo.ru

© ustlabinfo.ru

© ustlabinfo.ru

© ustlabinfo.ru

© ustlabinfo.ru