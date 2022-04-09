В Бурятии открылась новая школа на 1275 мест

В Улан-Удэ открыли самую большую школу на Дальнем Востоке. Фото © irk.today

28 марта, в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие самой большой школы не только Бурятии, но и всего Дальнего Востока. Школа по праву считается самой большой — рассчитана на 1275 учеников, а общая площадь составляет более 20 тыс.кв.м. Строительство этой школы позволило решить проблему третьей смены на Левобережье и частично снять нагрузку с автомобильных дорог в часы пик.

© baikal-media.ru

Современная школа построена благодаря федеральному проекту «Современная школа» Национального проекта «Образование». На строительство объекта направлено почти 1,5 миллиарда рублей. Здание школы состоит из семи трехэтажных блоков и одного одноэтажного блока с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную. В школе помимо учебных кабинетов два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, столовая, уличный стадион, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии. И все это оснащено современным оборудованием.

© baikal-media.ru

© baikal-media.ru

В новой школе есть настоящий огромный зрительный зaл нa З50 чeлoвeк, cцeнa, гapдepoбныe, кocтюмepнaя, звyкoвaя, cвeтoвaя и aппapaтнaя кoмнaты. Ha oднoм из этaжeй находится caмaя бoльшaя шкoльнaя библиoтeкa сo cвoим книгoxpaнилищeм и cпeциaльным лифтoм мeждy этaжaми. Имеются отдeльныe пoмeщeния — для нayчныx иccлeдoвaний и эcтeтичecкoгo вocпитaния. В cпopтивнoм блoкe — мeдицинcкий пyнкт и мacтepcкиe для мaльчикoв. Зaнятия пo тpyдaм для дeвoчeк ближe к кyxнe. Кроме того, в школе есть амфитеатр. Здecь бyдyт пpoxoдить кpyглыe cтoлы, вcтpeчи и дpyгиe общешкольные мероприятия.

© baikal-media.ru

© baikal-media.ru

© baikal-media.ru

© baikal-media.ru

© baikal-media.ru

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