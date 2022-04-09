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Детские сады и школы

В Бурятии открылась новая школа на 1275 мест

В Улан-Удэ открыли самую большую школу на Дальнем Востоке. ФотоВ Улан-Удэ открыли самую большую школу на Дальнем Востоке. Фото © irk.today

28 марта, в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие самой большой школы не только Бурятии, но и всего Дальнего Востока. Школа по праву считается самой большой — рассчитана на 1275 учеников, а общая площадь составляет более 20 тыс.кв.м. Строительство этой школы позволило решить проблему третьей смены на Левобережье и частично снять нагрузку с автомобильных дорог в часы пик.

 © baikal-media.ru

Современная школа построена благодаря федеральному проекту «Современная школа» Национального проекта «Образование». На строительство объекта направлено почти 1,5 миллиарда рублей. Здание школы состоит из семи трехэтажных блоков и одного одноэтажного блока с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную. В школе помимо учебных кабинетов два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, столовая, уличный стадион, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии. И все это оснащено современным оборудованием.

 © baikal-media.ru

 © baikal-media.ru

В новой школе есть настоящий огромный зрительный зaл нa З50 чeлoвeк, cцeнa, гapдepoбныe, кocтюмepнaя, звyкoвaя, cвeтoвaя и aппapaтнaя кoмнaты. Ha oднoм из этaжeй находится caмaя бoльшaя шкoльнaя библиoтeкa сo cвoим книгoxpaнилищeм и cпeциaльным лифтoм мeждy этaжaми. Имеются отдeльныe пoмeщeния — для нayчныx иccлeдoвaний и эcтeтичecкoгo вocпитaния. В cпopтивнoм блoкe — мeдицинcкий пyнкт и мacтepcкиe для мaльчикoв. Зaнятия пo тpyдaм для дeвoчeк ближe к кyxнe. Кроме того, в школе есть амфитеатр. Здecь бyдyт пpoxoдить кpyглыe cтoлы, вcтpeчи и дpyгиe общешкольные мероприятия.

 © baikal-media.ru

 © baikal-media.ru

 © baikal-media.ru

 © baikal-media.ru

 © baikal-media.ru

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Источник: https://www.baikal-media.ru/news/so...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

новая школа, сельская жизнь, Бурятия
  • Нет аватара termometrix
    09.04.2212:04:44

    Образование, наука и здоровье — залог развития и сохранения народа и государства.

    Просвещение — особая гордость России и одна из главных ее ценностей в ее тысячелетней истории.

    #1249488
    • Нет аватара burovik
      09.04.2212:40:18

          отмечу, что все больше школ строиться с бассейном, понятно только крупные, но тем не менее, моя мечта чтобы каждый ребенок в нашей стране имел возможность заниматься плаванием, вложение в наше будущее.

      #1249490
  • Нет аватара Don
    09.04.2218:28:36

    При всей позитивности новости относить Бурятию к Дальнему Востоку могут только отъявленные двоечники по географии России.

    #1249494
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      09.04.2220:10:21

      Возможно. Но не по истории. Бурятия входит в состав Дальневосточного Федерального Округа.

      #1249499
    • MM5 MM5
      09.04.2221:30:29

      Большая российская энциклопедия

      БУРЯ́ТИЯ (Республика Бурятия), субъект Российской Федерации. Расположена на юге Азиатской части России, в Забайкалье. На юге граничит с Монголией. Входит в Дальневосточный федеральный округ. Площадь 351,3 тыс. км2. Население 986,1 тыс. чел. (2019; 972,0 тыс. чел. в 2010; 981,2 тыс. чел. в 2002; 1041,1 тыс. чел. в 1989; 812,3 тыс. чел. в 1970; 673,3 тыс. чел. в 1959). Столица — г. Улан-Удэ. Муниципальное устройство (2017): 2 городских округа (города республиканского значения Северобайкальск и Улан-Удэ), 21 муниципальный район (включая Баунтовский эвенкийский район), в составе которых 16 городских поселений и 248 сельских поселений.

      #1249502
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