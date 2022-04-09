Ярославская фабрика валенок-традиционная обувь на новый лад

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Ярославская фабрика валяной обуви уже почти 120 лет производит традиционную зимнюю обувь — валенки. Здесь уверены, что эта теплая обувь никогда не выйдет из моды. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили завод, чтобы узнать о новинках отрасли.

ПРОИЗВОДСТВО С ИСТОРИЕЙ

Ярославская область еще с середины 18 века славился как центр валяльного промысла. К сегодняшнему дню большинство из предприятий отрасли были вынуждены были закрыться. Но Ярославская фабрика валяной обуви на протяжении последних лет только наращивает объемы производства. В феврале ей исполнилось 118 лет.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В 1904 году мещанин Иван Кашин — выходец из костромских крестьян — основал в Ярославле свое сапоговаляльное производство. На предприятии было три цеха — чесальный, окладочный и стиральный. Сотрудниками были в основном мужчины, они работали преимущественно вручную. Продукция фабрики продавалась в Ярославле и отправлялась на Нижегородскую ярмарку.

После революции, в 1918 году, завод был национализирован, а в 1922 — переименован в фабрику «Упорный труд». В 1930 году стартовала ее реконструкция и механизация, и к 1932 году объем производства вырос в 1,5 раза. В военное время 250 сотрудников и 25 сотрудниц фабрики отправились на фронт, а оставшиеся работали сверхурочно, чтобы обеспечить армию теплой обувью. 130 работников предприятия получили награду «За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В непростые послевоенные годы фабрика продолжала наращивать объем выпускаемой продукции. В 1954 году к ней присоединилась артель по изготовлению валяной обуви «Яркоопвалпром», в 1975 году — Костромская валяная фабрика. К 80-м годам объединение полностью отказалось от ручного труда на технологических операциях, здесь внедрили механизированные линии и новые технологии.

В 90-е годы фабрика, как и многие предприятия легкой промышленности, столкнулась с финансовыми трудностями и оказалась на грани банкротства. В апреле 1997 года владельцем завода на конкурсной основе стала фирма «Вымпел», и с июня по постановлению мэрии Ярославля здесь стали возрождать традиционный для этих мест валяльный промысел.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сегодня Ярославская фабрика валяной обуви — успешное и развивающееся производство. Она сохраняет традиции валянного производства и совершенствует уютную и недорогую русскую обувь, чтобы она соответствовала потребностям современного человека. Продукция предприятия пользуется спросом не только в России, но и в Италии и Финляндии. Иностранцы высоко оценили экологичность и удобство традиционной русской обуви.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

ТРАДИЦИОННАЯ ОБУВЬ НА НОВЫЙ ЛАД

Кому-то валенки могут показаться устаревший обувью, а их производство — бесперспективным. Такой человек наверняка не знаком с ассортиментом Ярославской фабрики валяной обуви, который едва умещается на 8 листах. Каждый год на предприятии разрабатывают новые модели валенок, способные удовлетворить самых прихотливых клиентов. Кроме того, здесь можно заказать валенки по своему эскизу.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

На фабрике выпускают серые, белые и черные валенки без подошвы или на резиновой подошве, а также домашнюю одежду. Ассортимент продукции включает модели для покупателей обоих полов и всех возрастов. Дизайн тоже отличается разнообразием: продукцию украшают вышивками и аппликациями, декоративным мехом, детскими картинками. Для производства используется натуральная овечья шерсть, поэтому валенки не только хорошо смотрятся, но и полезны для здоровья.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Прежде к валенкам докупали галоши, чтобы они не промокали в типичную для средней полосы мокрую зиму. Сейчас на предприятии налажено производство валенок на литьевой полиуретановой подошве, напоминающей подошву кроссовок или модельной обуви. Это решение не только защищает валенок от влаги и делает носку более комфортной, но и облегчает его вес. Для отливки полиуретана было закуплено итальянское полуавтоматическое оборудование. Неудивительно, что такие валенки пользуются высоким спросом.

На предприятии уверены, что и в новом веке валенки будут по-прежнему дарить людям тепло, радость и свою волшебную энергию.

Фото и текст: Бионышева Елена