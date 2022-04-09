Компания «Мираторг» прочно ассоциируется у нас с продуктами, и прежде всего с едой из мяса. И многие удивляются когда, узнают, что Мираторг производит, например, овощи, соки, соусы. И о том, что «Мираторг» производит корма для домашних питомцев знают пока немногие.

Цех упаковки и фасовки кормов © Роман Ковригин/Сделано у нас

И виноват в этом частично сам производитель. Когда в компании появилась идея производить продукты для наших хвостатых друзей, под новую линейку продукции создали марку: «Winner». Но дизайн упаковки сделали так, что если не изучать этикетку пристально, то совсем неочевидно «авторство» «Мираторга». Продукт, конечно, нашел своего покупателя, но думаю даже те, кто перевел своих питомцев на новый корм, не все знали, что за маркой «Winner» стоит «Мираторг».

Сейчас это постепенно исправляют, и новый дизайн упаковки кормов совершенно не скрывает, того, что за продуктом стоит Мираторг.

Репортаж с завода «Мираторг»: продовольственная безопасность для хвостатых друзей © Роман Ковригин/Сделано у нас

Теперь на этом даже акцентируют внимание. И это логично. Ведь около 95-97% ингредиентов «Мираторг» производит самостоятельно. Лишь некоторые витамины импортируются из Китая, но вся основа кормов, а это мясо, овощи и злаки, выращивается на полях и на фермах «Мираторга».

Компания контролирует производство полностью, от производства сырья до упаковки, а значит и качество конечного продукта под полным контролем на всех этапах. К тому же, производство кормов не зависит ни от каких внешних политических и экономических катаклизмов вообще никак. Так что не получится так, что марка вдруг исчезнет с прилавков, и вашему пушистому другу придется менять рацион.

Для выпуска кормов для домашних питомцев «Мираторг» в 2019 году построил в Курской области целый завод. Место выбрано так, что он находится рядом с производством сырья, что упрощает логистику. На заводе производят сухие и влажные корма для собак и кошек от недорогих класса «стандарт-премиум» до профессиональных кормов уровня «про-премиум» и лечебных кормов в пяти ветеринарных диетах.

Производство максимально автоматизировано, всюду автоматические линии и роботы.

Роботизированная линия фасовки на заводе «Мираторг», фото автора. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Рецептуры кормов составлены совместно с экспертами-нутрициологами согласно рекомендациям FEDIAF. Но важно, что надпись «Мираторг» на упаковке, означает именно то, чего ожидаешь от продукта с такой эмблемой: это мясо, настоящее качественное мясо. Уникальная технология добавления свежего мяса позволяет не использовать синтетических ароматизаторов, красителей и усилителей вкуса.

Линия фасовки влажных кормов © Роман Ковригин/Сделано у нас

И да, свежее мясо это свежее мясо. Не продукт переработки, а именно мясо. Его, в зависимости от линейки, от 5 до 15%. И, кстати, в отличие от других производителей, Мираторг даже для недорогих кормов полностью раскрывает состав.

Так что если кто-то, особенно те кто предпочитает для своих питомцев премиум корма, опасался, что с хорошими качественными продуктами для хвостатых могут начаться проблемы: не переживайте. Мираторг в случае чего не только людей накормит. Нашим пушистым и лохматым друзьям тоже опасаться нечего.

Друзья, скоро выйдет большой видеосюжет о том как производят корма для животных на заводе Мираторг. А сейчас, в виде бонуса для дочитавших статью, это небольшое несерьезное видео.

©Видео с youtube.com

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