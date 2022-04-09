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Видеоблог

Как устроен современный трамвай

 © Фото из открытых источников

Облазил трамвай УКВЗ 71-628 со всех сторон, снизу, сверху, внутри. Рассказываю как он устроен, и в чем стали лучше новые модели 71-628М

©Видео с youtube.com

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  • rvk
  • 1
уквз, синара, таганрог
  • Нет аватара Tcheluskin
    10.04.2201:30:05

    Очень познавательный репортаж.

     © transphoto.org

     © regnum.ru

    Отредактировано: Tcheluskin~01:48 10.04.22
    #1249508
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