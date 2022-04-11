Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

В Погаре Брянской области открыт новый цех по производству пластиковой тары

 © bragazeta.ru

В Погаре открыли новый цех по производству пластиковой тары. В будущем здесь планируется расширить ассортимент выпускаемой продукции, которую будут продавать потребителям.

По мнению специалистов предприятия, оборудование соответствует современным требованиям и позволит заместить пластиковые упаковки, которые ранее поступали на фабрику из Калужской области. Сырье для пластиковых упаковок выпускает отечественный холдинг Сибур.
Источник: https://riastrela.ru/p/84998/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Брянская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,