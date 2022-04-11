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Этот северный город расположен на берегу Белого моря, в 30 км от Архангельска. Северодвинск представляет собой главную базу российского атомного судостроения. На предприятиях этой отрасли занято более половины всего трудоспособного населения города. Фактически Северодвинск — это город-спутник двух предприятий: «Севмаш», специализирующегося на строительстве и ремонте атомных подводных лодок, надводных кораблей как военного, так и гражданского назначения, техники для освоения шельфовых месторождений; Центра судоремонта «Звездочка», имеющего аналогичное назначение и дополнительно строящего буровые установки.

1. Северодвинск основан в 1936 году как рабочий посёлок Судострой, который в 1938 году был преобразован в город Молотовск, а уже в 1957 году обрёл своё современное название. Сегодня здесь проживает около 180 тысяч человек. Жители традиционно делят город на три зоны: так называемый «город», «кварталы» и остров «Ягры».

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2. Название Северодвинск дано городу в связи с его расположением. Берега его омывает Двинский залив, который впадает в Белое море, а то, в свою очередь, впадает в Баренцево море и, наконец, в Северный Ледовитый океан.

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3. Площадь Егорова. Евгений Павлович Егоров — инженер-кораблестроитель, учёный в области подводного судостроения, доктор технических наук, профессор, Герой Социалистического Труда. С 1952 по 1972 год — директор Севмаша.

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4. Центр Северодвинска.

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5. «Дом Корабелов». Один из центров культурной жизни Северодвинска выполняет функции городского дворца культуры. Это самый известных концертный зал города, место проведения мероприятий различной направленности. Раньше это был дворец Культуры им. Ленинского Комсомола.

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6. Площадь Победы.

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7. Администрация Северодвинска.

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8. Проспект Ленина.

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9. Площадь Ломоносова на пересечении проспекта Ленина и улицы Ломоносова. На постаменте, выполненном в традиционном стиле XVIII века, ученый стоит в полный рост, держа в руке свиток. По задумке этот свиток является проектом освоения Севера России, в который входит Архангельская область.

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10. Проспект Ленина — главная улица Северодвинска.

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11. «Севмаш» (ПО Северное машиностроительное предприятие). Крупнейший в России судостроительный комплекс, единственная верфь в стране, главная задача которой — строительство атомных подводных лодок для ВМФ. Предприятие занимается строением самых разнообразных видов судов: военных, пассажирских, рыболовных, способных перевозить грузы до 100 тыс. тонн. Здесь трудится около 28 000 человек, то есть 15% населения города.

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12. За свою историю Завод дал жизнь кораблям, установившим рекорды подводной скорости, глубины погружения, подводного водоизмещения. Атомные ракетоносцы, созданные корабелами верфи, стали основой морской составляющей ядерных сил России. С распадом Советского Союза Севмаш фактически остался единственным предприятием в России и на постсоветском пространстве, осуществляющем весь цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками.

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13. С 1939 года Севмаш передал Военно-морскому флоту страны 136 атомных подводных лодок, 40 дизельных подводных лодок и 45 надводных кораблей.

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14. На Севмаше была построена первая в СССР атомная подводная лодка. В 1970-х «Севмаш» выпускал самые большие атомные подводные лодки в мире (класса «Акула»), которые были занесены в книгу рекордов Гиннесса.

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15. В настоящее время ведется строительство кораблей по проектам «Борей-А» и «Ясень-М». Обеспечивается сервисное обслуживание АПЛ 4 поколения.

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16. Автостоянка для работников Севмаша.

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17. Центр судоремонта «Звездочка» — ведущая судоремонтная верфь России. Основой компетенции компании является ремонт, модернизация, переоборудование и утилизация кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.

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18. С начала производственной деятельности центр судоремонта «Звездочка» выполнил ремонт, модернизацию и переоборудование 127 подводных лодок, из которых 91 — с атомной энергетической установкой. Отремонтированы 87 надводных кораблей и судов, в том числе ледоколы, научно-исследовательские, гидрографические суда, траулеры, танкеры, пароходы, буксиры и др. Построено 250 судов, плавсредств и сооружений.

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19. Остров Ягры с одноимённым районом на берегу Белого моря.

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20. Набережная Александра Зрячева вдоль ягринского пляжа. Протяженная песчаная полоса приблизительной длиной 4 км не имеет определенных границ, так как пляж считается диким. Участки с песчаными дюнами обрамлены сосновым бором. В летнее время, при средней температуре воздуха +23 градуса, максимальная температура воды у беломорского побережья достигает +15 градусов. Но горожане все равно купаются в море.

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21. Ягринский мост — единственная переправа с материка на остров Ягры через Никольское устье. Параллельно существующему мосту, который эксплуатируется с 1954 года, строится новый мост.

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22. Панорама Северодвиснка.

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23. Площадь Давида Пашаева.

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24. Скульптурно-монументальная композиция «Мир и Труд». Композиция установлена в честь 50-летия г. Северодвинска.

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25. Заозёрный округ, представляющий собой классические спальные районы с типовой застройкой.

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26. Храм Владимирской иконы Божией Матери.

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27. Кварталы «В», «Г», «Д», «И» и «К».

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28. Северодвинский Драмтеатр.

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30. Жилой дом по адресу, проспект Ленина, 5. 10 лет назад здесь обрушился целый подъезд дома, но жильцов успели выселить накануне.

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31. Улица Карла Маркса.

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32. Заводоуправление ОАО «ПО «Севмаш».

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33. Благодаря северному расположению города в нём иногда можно наблюдать полярное сияние.

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34. Проспект Ленина.

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36. Северодвинск расположен в месте впадения реки Северная Двина в Белое море. Это место называется Никольским устьем.

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