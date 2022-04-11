Завод «М-Конструктор» отправил кассетную установку типа СМЖ в Новосибирск
Начатое в 2019 г. сотрудничество с «КПД Газстрой» — ведущим предприятием строительной индустрии Новосибирской области, продолжается. Чтобы не перечислять уже поставленное оборудование, дадим ссылку, а сейчас расскажем о новом проекте — кассетной установке (КУ) типа СМЖ для вертикального формования стеновых панелей домов 18-й серии.
Заводом создана машина, из которой выходят внешние без утеплителя и внутренние стеновые плиты. В целом, возможность такого типа КУ позволяет выпускать ненапряженные плоские изделия, лестничные марши и площадки к ним, вентблоки. Всё это объединяет термин — панельное домостроение, где скорость возведения зачастую зависит от возможностей оборудования.
Производительность установки 12 изделий одновременного формования с габаритами формующего листа 6500 на 3300 мм, толщина изделий 160 мм в 11 отсеках, и в одной — 240 мм с максимальными габаритами готового изделия 5800 на 3000 мм. КУ оснащена системами вибрации и обогрева. Конструкционно состоит из двух частей: щитов и силовой рамы.
Начнем с силовой рамы, состоящей из порталов — основного и вторичного, а также опорной балки с рельсом. Первый служит для установки гидравлики и механизма распалубки с возможностью регулировки и толщины пакета кассеты, вторичный — для крепления амортизаторов, снижающих шум от вибрации. На балку опираются щиты — разделительные, тепловые, крайние — главные элементы КУ.
Разделительный щит — это гладкая ровная поверхность, где верхняя грань является кромкой. На щитах расположены площадки под пневматические вибраторы — 4 штуки на щит. Нижний борт неподвижный, боковой на шарнирах. В качестве опалубки могут применяться магнитные борта.
Тепловой щит — обогреваемый элемент, собранный из двух листов металла с промежутком между ними для вставки теплового регистра, в который подается теплоноситель. Выход конденсата происходит естественным путем через выходной штуцер в нижней точке щита. Листы соединены при помощи болтов и бонок, за счет чего обогревается две стороны. Пар не выходит на рабочую поверхность во избежание образования раковин и перегрева и распределяется равномерно внутри щита. Требования по плоскостности формующих поверхностей 2 мм на 2 м.
Крайние щиты — передний и задний. Они напоминают конструкцию теплового щита: есть места крепления механизма распалубки, а также каркас с внешней стороны для минераловатного утеплителя, исключающего потери тепла готового изделия. На щитах предусмотрены места крепления площадки обслуживания.
Заливка бетонной смеси осуществляется сверху, формование происходит между щитами. Далее включаются вибраторы и работают поясами (низ-верх) или (и) вместе. Затем бетон прогревается путем запуска системы тепловлажностной обработки (ТВО) с возможностью мониторинга и регулировки пара каждого теплового щита. Созревание бетонной смеси происходит при 80 С ̊.
Для этой КУ была разработана гидравлическая система, состоящая из гидроцилиндра двойного действия и гидростанции. Распалубка происходит по принципу ножниц: включаются гидроцилиндры, установка складывается и щиты передвигаются. Механизм синхронизации предохраняет от перекоса левую и правую стороны при движении.
Управления системами гидравлики и ТВО централизованное со щита управления, включая аварийную подкачку цилиндров на случай падения давления и последующей самораспалубки. Управление системой вибрирования реализовано с отдельного щита (может быть дистанционным с пульта).
Производственный цикл составляет 12 часов, после чего изделия могут быть отправлены настройку, чтобы в ближайшем будущем кто-то получил свою территорию тепла там, где обычно холодно.
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