Производство бумаги запустили в Свердловской области

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Туринский целлюлозно-бумажный завод возобновил производство белой офисной бумаги. Первые партии уже отправили в Екатеринбург, передает корреспондент URA.RU. По словам гендиректора предприятия Дмитрия Русакова, бумагу уже поставляют в свердловские школы.

Ее белизна будет составлять 105%, а стоимость — от 500-700 рублей. Предприятие производит 7% от всей офисной бумаги в стране.

На запуск производства потребовалось 10-15 млн рублей. В месяц на заводе теперь могут выпускать до миллиона упаковок А4. «Это закрывает потребности Свердловской области», — отметил Русаков. Первые партии уже отправили в Екатеринбург. Пока поставляют напрямую в бюджетные учреждения, в том числе школы, и коммерческие организации.

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Туринский целлюлозно-бумажный завод работает с 1939 года. Изначально на нем выпускали пороховую целлюлозу. Бумагу здесь изготавливали с 1967 года. В 2000 году завод начал выпускать дуплексные обои, но через некоторое время их сняли с производства. Последние четыре года завод выпускал только упаковочную бумагу.

«Расширение мы рассматриваем. На сегодняшний день, чтобы в 2 раза увеличить производство, в нашем финансовом плане есть цифра в 2 миллиарда рублей. Чтобы это реализовать, нам необходим доступ к недорогим кредитам и к субсидированию этих всех процессов. Если будут дешевые деньги, то срок реализации проекта — от 18 месяцев до 2 лет», — рассказал председатель совета директоров «Туринского ЦБЗ» Роман Пономарёв.

© justmedia.ru

© justmedia.ru

© justmedia.ru