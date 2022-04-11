В подмосковном Егорьевске запущена линия по изготовлению шоколада

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Кондитерская фабрика «Победа» из Егорьевска Московской области в апреле запустила новую линию по производству шоколада высокого качества. Сейчас на ней идёт производство шоколадных конфет из фирменной линейки КФ «Победа».

Всего на фабрике запланировано вложить более 200 миллионов рублей инвестиций в дополнительное оборудование.

Кондитерская фабрика «Победа» основана в 1999 году. Предприятие производит шоколад и кондитерские изделия, которые реализуются на всей территории Евразийского союза и в двадцати странах за его пределами. На сегодняшний день численность персонала группы компаний «Победа» составляет более 1,5 тыс. сотрудников.