Новинка! Поворотная видеокамера со встроенной ИК подсветкой до 850 м

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Компания БИК-Информ представляет новинку в серии поворотных камер BVS6M — видеокамера BS6M-C30Z4.8DN/IRZ800-LAN со встроенной ИК подсветкой до 850 метров.

Предназначена для круглосуточного видеонаблюдения.

Максимальное разрешение записи Full HD (1920×1080p). Видеокамера оснащена оптическим трансфокатором с 30-кратным зумом, имеющим высокую скорость работы, и позволяет получать детализированное изображение наблюдаемого объекта в людых погодных условиях.

Интеллектуальная система обогрева и фунция «Холодный старт» позволяют эксплуатировать видеокамеру при экстремальных температурах (от -60 до +60°С).

Система оснащена инфракрасной подсветкой, обеспечивающей высокое качество и равномерность освещения объекта на расстояние до 850 м. Имеет изменяемый угол освещения, который синхронизирован с трансфокатором видеокамеры.

Управление видеокамерой осуществляется от пульта управления или ПО по протоколу Ethernet или порту RS-485 (Pelco-D).