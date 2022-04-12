Автоматизированная система управления «Круг-2000» контролирует производство солезавода «Варница»

Продолжается развитие АСУ ТП солезавода «Варница» (Калининградская обл.) в рамках масштабного проекта по производству высококачественной соли из солевого раствора.

Солезавод «Варница» в Калининградской области готовится к пуску в промышленную эксплуатацию. Соляной раствор, получаемый в результате расширения подземного хранилища газа ПАО «Газпром», перерабатывается в чистую соль для пищевого и промышленного потребления, дополнительно будет производиться строительный гипс. Планируемая мощность производства — более 400 тысяч тонн продукции в год.

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АСУ ТП солезавода «Варница» разработана на базе российского программно-технического комплекса КРУГ-2000Ò (ПТК КРУГ-2000). Все АРМ оперативного персонала функционируют под управлением SCADA КРУГ-2000Ò.

ПТК КРУГ-2000 внесен в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга РФ (ПП РФ № 719 от 25.07.2015), а специализированное программное обеспечение SCADA КРУГ-2000, СРВК и др., входящее в состав ПТК, — в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

В марте 2022 г. компанией «КРУГ» осуществлена очередная полномасштабная поставка комплекта оборудования для основного производства предприятия и заводской ТЭЦ.

Всего в рамках данного этапа заказчику было поставлено: шкафов автоматики — 12 шт., АРМ операторов — 4 шт., а также пультовые конструкции в количестве 4 шт.

В настоящий момент на объекте ведутся работы по монтажу отгруженного оборудования АСУ ТП. Перед отправкой данный комплекс технических средств и программного обеспечения был подвергнут полномасштабным заводским испытаниям на полигоне НПФ «КРУГ».

Благодаря принятому на этапе проектирования решению руководства солезавода использовать российский программно-технический комплекс КРУГ-2000Ò, данная АСУ ТП не подвержена рискам отказа в сопровождении и в дальнейшем развитии после ввода в эксплуатацию в связи с санкциями ряда западных стран.

Работы по проекту выполняются поэтапно. На первом этапе компанией «КРУГ» разработаны техническое задание и проектно-сметная документация на АСУ ТП. На втором этапе произведены и отгружены в адрес завода силовые шкафы для линий сушки, производства и фасовки соли марки «Экстра» и линии производства гипса в количестве 42 шт.