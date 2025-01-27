КРУГ повышает эффективность очередной турбины Пензенской ТЭЦ-1Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Компанией «КРУГ» проведено расширение функционала существующей АСУ ТП отбора пара турбины Т‑110/120-130 ст. № 8 Пензенской ТЭЦ-1 путем введения в эксплуатацию автоматизированной подсистемы управления деаэрирующими конденсатосборниками для данной турбины.
КРУГ повышает эффективность очередной турбины Пензенской ТЭЦ-1 © krug2000.ru
Система разработана на базе типового решения АСУ ТП турбоагрегата с применением российского программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000® (ПАК ПТК КРУГ-2000). АРМ оператора функционирует под управлением российской SCADA КРУГ-2000®.
Внедрение АСУ ТП деаэрирующих конденсатосборников турбогенератора позволило повысить экономические показатели и надежность работы оборудования станции за счет максимально возможного снижения содержания кислорода в конденсате, применения передовых технологий контроля и управления, обеспечив персонал своевременной и достоверной информацией о ходе технологического процесса и состоянии оборудования.
Ранее подобная АСУ ТП была внедрена для турбины ст. № 7 Пензенской ТЭЦ-1.
Пензенская ТЭЦ-1 входит в филиал «Пензенский», работающий в составе Группы «Т Плюс». Теплогенерирующие мощности ТЭЦ-1 обеспечивают 89% поставок тепловой энергии для г. Пензы. НПФ «КРУГ» ведет работы на объектах Пензенской ТЭЦ-1 с 1997 года. За это время выполнены внедрения АСУ ТП котлоагрегатов, турбогенераторов, газорегуляторного пункта и др.
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