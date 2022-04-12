В Якутии открылcя новый корпус Академии наук

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В Международный день космонавтики в селе Чапаеве Хангаласского района Якутии в торжественной обстановке открыли учебно-лабораторный корпус Малой академии наук республики.

Это один из ключевых объектов, которые построены в республике к 100-летию образования Якутской АССР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

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В научно-образовательном центре созданы все условия для обучения одарённых детей со всей республики. Количество учащихся в научно-образовательном центре увеличится в три раза, с пяти тысяч до пятнадцати тысяч человек в год.

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Заместитель гендиректора «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Юлия Ожаровская отметила, компания «Роснефть» ставит перед собой задачу обеспечивать все ключевые вакансии именно местными кадрами. При поддержке «Роснефти» в школах республики уже открыты пять «Роснефть-классов», где школьников готовят для работы в нефтяной отрасли. Компания также сотрудничает с вузами и ссузами республики. Ожаровская сообщила, что совместно с руководством Малой академией наук запланирован первый молодёжный нефтегазовый форум России.

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В новом корпусе есть лаборатории разного профиля: аэрокосмической инженерии и дистанционного зондирования земли, биотехнологии, молекулярной биологии, геномных исследований, палеонтологии и археологии, криоландшафтного моделирования, физики криолитозоны, арктического материаловедения, робототехники, искусственного интеллекта и информационных технологий. На его территории обустроены учебные полигоны альтернативной энергетики, климатологии и изменения климата, марсианский, полигон «Роснефти».

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Кроме этого, созданы пространства для активного досуга, отдыха, спорта, коммуникации и совместной работы школьников. Имеются IT-центр, ФабЛаб, коворкинг, актовый зал, библиотека с читальным залом, телестудия и студия звукозаписи, массажный кабинет, спортивный и тренажёрные залы.

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На космическом полигоне и в лабораториях Малой академии наук школьники продолжат заниматься проектами по исследованию ближайшего космоса с использованием современного научного инструментария.

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Напомним, стратегический образовательный объект построен в рамках соглашения между правительством региона и ПАО НК «Роснефть». Финансирование строительства объекта шло через Целевой фонд будущих поколений РС (Я). Генеральным подрядчиком выступилп ООО «Силим» (дочерняя компания ООО «Адгезия»).

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