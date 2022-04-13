Трубы из Петербурга для газификации России

На заводе «Петерпайп» в Санкт-Петербурге открылась новая линия производства полиэтиленовых труб. Теперь завод сможет за сутки производить до 3 км труб различного диаметра.

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Полиэтиленовые трубы очень важны для успешной реализации программ газификации и догазификации. Они надежные и долговечные, но в то же время достаточно легкие и простые в монтаже. Поэтому они используются везде: и при строительстве уличных газораспределительных сетей, и для прокладки магистральных газопроводов.

Завод работает полностью на российском сырье: полиэтиленовая крошка поступает в северную столицу из Казани. Готовая продукция пользуется спросом по всей стране.

Открытие новой линии производства полиэтиленовых труб на заводе «Петерпайп» © vk.com

Не так давно на странице ВКонтакте «Газ для Росии» @gasrussia был пост про открытие нового производства «Петерпайп» в Новгородской области. Так и должно быть: хорошо продуманная государственная программа создает возможности для импортозамещения и дает толчок развитию целого кластера производств и поставщиков, создает тысячи рабочих мест.

«Сегодня уже подано 754 тысячи заявок на догазификацию от жителей России, строительство газопроводов ведется по всей стране. Это требует увеличения объема производств материально-технической базы. Открытие новой линии на заводе „Петерпайп“, работающей полностью на отечественном сырье, обеспечит растущие потребности в материалах не только Северо-Запада, но и всех российских регионов», — отметил генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

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