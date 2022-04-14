«Дамате» и компания «Биоорганика» запустили завод по производству удобрений под Пензой

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, и российская компания «Биоорганика» запустили новый завод по производству гранулированных органических удобрений на основе индюшиного помета. Совместное предприятие расположено в Нижнеломовском районе Пензенской области, где «Дамате» реализует проект по выращиванию и переработке индейки. «Биоорганика» инвестировала в проект 70 млн рублей. Мощность завода по производству гранулированных органических удобрений составляет 18 тысяч тонн переработки сырья в год.

В настоящее время завод производит 800 тонн удобрений в месяц, продолжаются плановые мероприятия по выходу предприятия на полную мощность производства. Завершить эти работы планируется в июне 2022 года.

Исходным сырьем для изготовления гранул служит органическое удобрение — биокомпост «Индивита», которое получают на производственных площадках «Дамате» методом биотермического компостирования пометно-подстилочных масс из птичников содержания индейки. На заводе в процессе изготовления конечного продукта исходное сырье измельчается, проходит высокотемпературную сушку при 420 градусах, в него добавляются необходимые микробиологические компоненты и после оно гранулируется.

Переработка пометно-постилочных масс с птичников содержания индейки в органические удобрения — один из важнейших этапов в технологической цепи в производстве мяса индейки, которому в «Дамате» уделяют особое внимание. В условиях ведения интенсивного сельскохозяйственного производства наиболее актуальной задачей компании является на сегодня рациональное использование плодородия почв, повышение которого невозможно без переработки органического сырья, производимого птичниками компании.

«Ранее мы достигли баланса производства и использования органических удобрений на собственных полях — при проведении полевых работ птичий компост использовался на полях компании площадью 20 тысяч гектар в качестве ценного органического удобрения. В связи с расширением мощности производства „Дамате“ и увеличением поголовья индейки, специалисты продолжают работать над созданием безотходного производства полного цикла. Рассматриваются альтернативные методы использования помёта с привлечением собственных и сторонних инвестиций», — отметил директор комплекса по выращиванию индейки ГК «Дамате» в Пензенской области Геннадий Букин.

Готовое удобрение поставляется в крупные агрохозяйства, фермерские хозяйства, оно подходит как для личных подсобных хозяйств, так и для механизированного способа подкормки больших площадей в промышленных масштабах. В настоящее время специалисты ведут работу по развитию продаж в розничные магазины для дачников и садоводов.

Удобрение в виде гранул имеет и множество агрономических достоинств. Это комплексная добавка с полным набором макро- и микроэлементов для всех сельскохозяйственных культур в открытом и защищенном грунте. По составу экологически чистое, натуральное удобрение можно использовать на любых почвах. Оно не слеживается, не требует защиты в жаркое время года, его можно долго хранить без потерь агрономической ценности. У гранулированной формы органических удобрений на основе компоста из помета индейки отсутствует резкий неприятный запах. Эта особенность понравится многим фермерам и дачникам, которым трудно работать со специфически пахнущими веществами.

В результате применения органического удобрения повышается урожайность культур, а также качество плодов. Опыт его применения на собственных полях компании «Дамате» показывает, что урожайность увеличивается на 20-25%.