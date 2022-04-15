«ЭФКО» ввела опреснительную станцию в морском порту Тамани

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В морском терминале «Тамань» введена в эксплуатацию первая очередь опреснительной станции. Установка способна вырабатывать до 30 кубометров пресной воды в час. В планах увеличить этот показатель до 60.

Один из самых дефицитных ресурсов на Земле — это пресная вода. На нее приходится не более 3%. Большая часть превращается в грунтовые воды, примерно четверть — в лед, и лишь оставшаяся накапливается в реках, озерах и идет на нужды 8 млрд человек: питье, приготовление продуктов и бытовые расходы.

Особенно остро дефицит пресной воды ощущается на полуостровах. «ЭФКО» знает об этом по опыту производственной площадки Тамань.

Сеть водопроводов на полуострове рассчитана только на потребности местных жителей, без учета промышленных объектов. Поэтому часто, особенно в разгар туристического сезона, работала на пределе своих возможностей. В совокупности с высокой амортизацией сетей высокие нагрузки — это риск поломок и дефицита воды.

Чтобы минимизировать возможную напряженность, «ЭФКО» решила пойти по пути стран, преуспевающих в решении этой проблемы: ОАЭ, Израиль, Алжир, Кувейт и другие — и построила собственную опреснительную станцию.

Это исключит перебои с поставками воды на завод, а также снизит нагрузку на локальные муниципальные сети. Для Таманского полуострова это одно из наиболее перспективных решений проблемы дефицита пресной воды.

Принцип работы станции прост: из поступающей в нее солёной морской воды под давлением — методом обратного осмоса — извлекаются излишки соли и примесей. Полученная пресная вода идет на нужды предприятия.

С 2009 года на площадке Тамань реализуется технология нулевого сброса. Она обеспечивает максимально экономичный расход воды, включая сбор и применение всех ресурсов — от очищенных сточных вод до дождевой воды. Доля опресненной морской воды в обороте площадки составит около 40%, и это позволит освободить часть коммунальных ресурсов на нужды жителей полуострова.

На реализацию первой очереди проекта потребовалось три года. Общий объём инвестиций составляет 100 млн рублей. Строительство станции велось в строгом соответствии с экологическим законодательством.

Производственная площадка «ЭФКО» в Тамани построена в 2007 году. Здесь расположен частный глубоководный порт и два предприятия по производству специализированных жиров и маргаринов, растительных масел и подсолнечного шрота. Такое решение обеспечило «ЭФКО» очевидное логистическое преимущество при осуществлении импортно-экспортных операций.

Морской терминал «Тамань» — один из крупнейших специализированных терминалов по перевалке жидких пищевых грузов в России. Он может принимать суда дедвейтом до 55 тыс. тонн. Мощность резервуарного парка составляет 190 тыс. тонн. В 2021 году объем перевалки порта составил 1,6 тыс. тонн грузов.