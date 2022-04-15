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Изготовлен специальный трубонарезной станок модели РТ984 с диаметром шпинделя 340мм

Станок специальный трубонарезной модели РТ984Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru

Рязанский Станкостроительный завод, компания «Рязанский Станкозавод», специализирующийся на производстве широкой гаммы токарных станков производит новые станки с улучшенными характеристиками.

Станки предназначены для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, включая нарезание метрических, дюймовых и модульных резьб. На станке так же возможно выполнение разнообразных токарных работ.

Станок имеет конусную линейку для нарезания конической резьбы.

Нарезание резьбы возможно как вручную, так и по одиночным циклам и полному циклу с ручной подачей на врезание.

Благодаря большому отверстию в шпинделе (340 мм) станок применяется также для токарной обработки труб и деталей трубопроводов, трубных колонн в том числе обсадных, насосно-компрессорных и бурильных, применяемых в нефтяной, газовой отрасли, а также в геологоразведке.Высокая мощность привода и жесткость станины, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.

Направляющие станины станков закалены и отшлифованы, это обеспечивает длительный срок эксплуатации станков с сохранением точности.

1.Технические характеристики станка специального трубонарезного модели РТ984

Условный диаметр обрабатываемой трубы, мм

335

Наибольший диаметр устанавливаемой и обрабатываемой заготовки:

- над станиной, мм.,

800

- над суппортом, мм.

450

Наибольшая длина точения без конусной линейки, мм

1000

Наибольшая длина точения с конусной линейкой, мм

500

Наибольший вес устанавливаемой заготовки в центрах, кг.

5000

Наибольший вес устанавливаемой заготовки в патроне, кг.

2000

Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм.

32

Центр в шпинделе задней бабки (морзе)

6

Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм.

340

Пределы частот вращения шпинделя, об/мин.

8…355

Пределы рабочих подач

- продольных, мм/об.,

0,06…2,00

- поперечных, мм/об.,

0,028…0,936

Пределы шагов нарезаемых резьб:

- метрических, мм.,

1…28

- дюймовых, ниток/дюйм,

28…1

Ускоренное перемещение суппорта:

- продольное, м/мин

5,3

- поперечное, м/мин

2,2

Наибольшее усилие резания (Pz), кН

27

Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм

3±0,5

Мощность главного привода, кВт

18

Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием):

- длина, мм.,

3600

- ширина, мм.,

2050

- высота, мм.

1600

Масса, кг.

8600

    1. Комплектация станка специального трубонарезного модели РТ984
  • 4-х позиционный резцедержатель с гидро-отскоком;
  • Патрон 4-х кулачковый (наружный ф. 720мм. ф.внутренний 340мм.) — 2шт.
  • ограждение патронов с блокировкой;
  • командоаппарат автоматизированного цикла нарезания;
  • линейка конусная (L-500 мм);
  • комплект опор клиновых;
  • центр вращающийся Морзе 6;
  • центр упорный Морзе 6;
  • система СОЖ в зону резания;
  • защитное ограждение зоны резания;
  • местное освещение.

Станок специальный трубонарезной модели РТ984Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru

Станок специальный трубонарезной модели РТ984Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru

Станок специальный трубонарезной модели РТ984Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru

Станок специальный трубонарезной модели РТ984Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru

Дополнительное оборудование:

  • люнет-поддержка тумбовый
Источник: https://www.russtanko-rzn.ru/news/2...tcialnyy-trubonareznoy-modeli-rt984

Рязанская область, Ростех, «Рязанский Станкозавод», машиностроение, станкостроение
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