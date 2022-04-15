Изготовлен специальный трубонарезной станок модели РТ984 с диаметром шпинделя 340мм

Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru

Рязанский Станкостроительный завод, компания «Рязанский Станкозавод», специализирующийся на производстве широкой гаммы токарных станков производит новые станки с улучшенными характеристиками.

Станки предназначены для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, включая нарезание метрических, дюймовых и модульных резьб. На станке так же возможно выполнение разнообразных токарных работ.

Станок имеет конусную линейку для нарезания конической резьбы.

Нарезание резьбы возможно как вручную, так и по одиночным циклам и полному циклу с ручной подачей на врезание.

Благодаря большому отверстию в шпинделе (340 мм) станок применяется также для токарной обработки труб и деталей трубопроводов, трубных колонн в том числе обсадных, насосно-компрессорных и бурильных, применяемых в нефтяной, газовой отрасли, а также в геологоразведке.Высокая мощность привода и жесткость станины, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.

Направляющие станины станков закалены и отшлифованы, это обеспечивает длительный срок эксплуатации станков с сохранением точности.

1.Технические характеристики станка специального трубонарезного модели РТ984

Условный диаметр обрабатываемой трубы, мм 335 Наибольший диаметр устанавливаемой и обрабатываемой заготовки: - над станиной, мм., 800 - над суппортом, мм. 450 Наибольшая длина точения без конусной линейки, мм 1000 Наибольшая длина точения с конусной линейкой, мм 500 Наибольший вес устанавливаемой заготовки в центрах, кг. 5000 Наибольший вес устанавливаемой заготовки в патроне, кг. 2000 Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм. 32 Центр в шпинделе задней бабки (морзе) 6 Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм. 340 Пределы частот вращения шпинделя, об/мин. 8…355 Пределы рабочих подач - продольных, мм/об., 0,06…2,00 - поперечных, мм/об., 0,028…0,936 Пределы шагов нарезаемых резьб: - метрических, мм., 1…28 - дюймовых, ниток/дюйм, 28…1 Ускоренное перемещение суппорта: - продольное, м/мин 5,3 - поперечное, м/мин 2,2 Наибольшее усилие резания (Pz), кН 27 Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм 3±0,5 Мощность главного привода, кВт 18 Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием): - длина, мм., 3600 - ширина, мм., 2050 - высота, мм. 1600 Масса, кг. 8600

Комплектация станка специального трубонарезного модели РТ984

4-х позиционный резцедержатель с гидро-отскоком;

Патрон 4-х кулачковый (наружный ф. 720мм. ф.внутренний 340мм.) — 2шт.

ограждение патронов с блокировкой;

командоаппарат автоматизированного цикла нарезания;

линейка конусная (L-500 мм);

комплект опор клиновых;

центр вращающийся Морзе 6;

центр упорный Морзе 6;

система СОЖ в зону резания;

защитное ограждение зоны резания;

местное освещение.

Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru

Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru

Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru

Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru

Дополнительное оборудование: