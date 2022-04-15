Изготовлен специальный трубонарезной станок модели РТ984 с диаметром шпинделя 340мм
Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru
Рязанский Станкостроительный завод, компания «Рязанский Станкозавод», специализирующийся на производстве широкой гаммы токарных станков производит новые станки с улучшенными характеристиками.
Станки предназначены для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, включая нарезание метрических, дюймовых и модульных резьб. На станке так же возможно выполнение разнообразных токарных работ.
Станок имеет конусную линейку для нарезания конической резьбы.
Нарезание резьбы возможно как вручную, так и по одиночным циклам и полному циклу с ручной подачей на врезание.
Благодаря большому отверстию в шпинделе (340 мм) станок применяется также для токарной обработки труб и деталей трубопроводов, трубных колонн в том числе обсадных, насосно-компрессорных и бурильных, применяемых в нефтяной, газовой отрасли, а также в геологоразведке.Высокая мощность привода и жесткость станины, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Направляющие станины станков закалены и отшлифованы, это обеспечивает длительный срок эксплуатации станков с сохранением точности.
1.Технические характеристики станка специального трубонарезного модели РТ984
|
Условный диаметр обрабатываемой трубы, мм
|
335
|
Наибольший диаметр устанавливаемой и обрабатываемой заготовки:
|
- над станиной, мм.,
|
800
|
- над суппортом, мм.
|
450
|
Наибольшая длина точения без конусной линейки, мм
|
1000
|
Наибольшая длина точения с конусной линейкой, мм
|
500
|
Наибольший вес устанавливаемой заготовки в центрах, кг.
|
5000
|
Наибольший вес устанавливаемой заготовки в патроне, кг.
|
2000
|
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм.
|
32
|
Центр в шпинделе задней бабки (морзе)
|
6
|
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм.
|
340
|
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин.
|
8…355
|
Пределы рабочих подач
|
- продольных, мм/об.,
|
0,06…2,00
|
- поперечных, мм/об.,
|
0,028…0,936
|
Пределы шагов нарезаемых резьб:
|
- метрических, мм.,
|
1…28
|
- дюймовых, ниток/дюйм,
|
28…1
|
Ускоренное перемещение суппорта:
|
- продольное, м/мин
|
5,3
|
2,2
|
Наибольшее усилие резания (Pz), кН
|
27
|
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм
|
3±0,5
|
Мощность главного привода, кВт
|
18
|
Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием):
|
- длина, мм.,
|
3600
|
- ширина, мм.,
|
2050
|
- высота, мм.
|
1600
|
Масса, кг.
|
8600
- Комплектация станка специального трубонарезного модели РТ984
- 4-х позиционный резцедержатель с гидро-отскоком;
- Патрон 4-х кулачковый (наружный ф. 720мм. ф.внутренний 340мм.) — 2шт.
- ограждение патронов с блокировкой;
- командоаппарат автоматизированного цикла нарезания;
- линейка конусная (L-500 мм);
- комплект опор клиновых;
- центр вращающийся Морзе 6;
- центр упорный Морзе 6;
- система СОЖ в зону резания;
- защитное ограждение зоны резания;
- местное освещение.
Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru
Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru
Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru
Станок специальный трубонарезной модели РТ984 © www.russtanko-rzn.ru
Дополнительное оборудование:
- люнет-поддержка тумбовый
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