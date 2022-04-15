В Димитровград привезли корпус самого мощного в мире реактора на быстрых нейтронах

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Основная часть многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР — его корпус — доставлен в город Димитровград (Ульяновская область) на производственную площадку Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР, входит в научный дивизион Росатома).

Изготовленный специалистами Атомэнергомаш (машиностроительный дивизион Росатома) корпус реактора представляет собой тонкостенное изделие длиной 12 м, диаметром 4 м, весом более 83 тонн. Установка корпуса в проектное положение запланирована на этот год.

— Уникальные возможности установки позволят обосновать технологии двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания топливного цикла. Основное предназначение МБИР — проведение реакторных испытаний инновационных конструкционных и топливных материалов активных зон ядерно-энергетических систем четвертого поколения, включая реакторы на быстрых нейтронах и тепловые реакторы малой и средней мощности, — приводятся в сообщении слова директора ГНЦ НИИАР Александра Тузова.

Самый мощный в мире многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах четвертого поколения (МБИР) возводится в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации». Реактор тепловой мощностью 150 мегаватт строится в г. Димитровграде на площадке АО «ГНЦ НИИАР». На базе МБИР формируется Международный центр исследований (МЦИ) МБИР. В состав научной группы войдут российские и иностранные ученые и исследователи. Деятельность центра будет осуществлять консорциум — «Международный центр исследований на базе реактора МБИР». На реакторе предполагается проводить не имеющие аналогов реакторные и послереакторные эксперименты, оттачивать технологии наработки изотопов и модифицированных материалов. Предполагается, что МБИР придет на смену широко востребованному сегодня реактору БОР-60, который уже более полувека работает на площадке ГНЦ НИИАР. Новый реактор обеспечит атомную отрасль технологически современной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет.