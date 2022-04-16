Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Компания ООО ПКФ «СтанкоАртель» производит пресс-формы и штампы для различного применения

Одно из направлений деятельности нашей компании — изготовление пресс-форм, литьевой и штамповой оснастки.

Разрывы логистических цепочек и сбои в ритмичном обеспечении производств РФ, вызванные пандемией COVID-19 и санкционными мерами со стороны зарубежных партнеров, вынудили искать пути для реализации проектов оснащения внутри страны.

Наша компания изготавливает данную оснастку, как по чертежам Заказчика, так и разрабатывает по техническому заданию.

 © stankoartel.com

Наличие широкого спектра оборудования позволяет решать поставленные задачи в обозначенные сроки.

Пресс-форма детали «Патрубок D376×90».

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

Матрица-обойма. Материал — сталь 40Х, твердость 48…52 HRCэ.Рабочий контур по Н7, полировка Ra0,2.

Матрица-вставка. Материал — сталь 40Х, твердость 48…52 HRCэ.Рабочий контур по Н7, полировка Ra0,2.

Пуансон. Материал — сталь 40Х, твердость 48…52 HRCэ.Рабочий контур по Н7, полировка Ra0,2.

Опоры. Материал — сталь 45, твердость 33…37HRCэ.

Колонка. Материал — сталь 40Х, твердость 48…52.

Плиты крепления. Материал — сталь 45.

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

Пресс-форма детали «Тройник» для изготовления модели отливки из пенополистирола.

Материал — алюминий Д16Т.

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

Штамп гибочный. Для гибки детали «Консоль амортизатора»

Толщина штрипса — 3 мм.

Плита нижняя и верхняя — материал сталь 45.

Рабочие чати — материал Х12МФ. Твердость — 55…60 HRCэ. Рабочий контур по Н7.

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

Рабочие части штампов гибочных и вырубных.

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com
Источник: https://stankoartel.com

ПКФ "СтанкоАртель", СтанкоАртель, СтанкоАртель Рязань, штамп вырубной, штамп гибочный, пресс-форма, пуансон, матрица
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,