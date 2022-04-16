Компания ООО ПКФ «СтанкоАртель» производит пресс-формы и штампы для различного применения
Одно из направлений деятельности нашей компании — изготовление пресс-форм, литьевой и штамповой оснастки.
Разрывы логистических цепочек и сбои в ритмичном обеспечении производств РФ, вызванные пандемией COVID-19 и санкционными мерами со стороны зарубежных партнеров, вынудили искать пути для реализации проектов оснащения внутри страны.
Наша компания изготавливает данную оснастку, как по чертежам Заказчика, так и разрабатывает по техническому заданию.
Наличие широкого спектра оборудования позволяет решать поставленные задачи в обозначенные сроки.
Пресс-форма детали «Патрубок D376×90».
Матрица-обойма. Материал — сталь 40Х, твердость 48…52 HRCэ.Рабочий контур по Н7, полировка Ra0,2.
Матрица-вставка. Материал — сталь 40Х, твердость 48…52 HRCэ.Рабочий контур по Н7, полировка Ra0,2.
Пуансон. Материал — сталь 40Х, твердость 48…52 HRCэ.Рабочий контур по Н7, полировка Ra0,2.
Опоры. Материал — сталь 45, твердость 33…37HRCэ.
Колонка. Материал — сталь 40Х, твердость 48…52.
Плиты крепления. Материал — сталь 45.
Пресс-форма детали «Тройник» для изготовления модели отливки из пенополистирола.
Материал — алюминий Д16Т.
Штамп гибочный. Для гибки детали «Консоль амортизатора»
Толщина штрипса — 3 мм.
Плита нижняя и верхняя — материал сталь 45.
Рабочие чати — материал Х12МФ. Твердость — 55…60 HRCэ. Рабочий контур по Н7.
Рабочие части штампов гибочных и вырубных.
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