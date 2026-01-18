Разрядник-обостритель представляет собой герметичную трубку, заполненную инертным газом. Он не проводит электричество, в результате чего энергия накапливается в устройстве. Когда система подает сигнал, в разряднике создаются условия для мгновенного пробоя газа. На доли секунды он переходит в проводящее состояние. Таким образом, формируются высоковольтные импульсы сверхкороткой длительности. Такой эффект необходим, например, для питания рентгеновских трубок.

Устройство быстро приводится в рабочее положение и стабильно функционирует. Металлокерамический корпус делает его очень прочным. Водород внутри прибора может иметь давление до 100 атмосфер. Это сопоставимо с давлением на глубине 1000 метров.

Благодаря уникальным особенностям изделие можно использовать в составе генераторов высоковольтных импульсов, которые широко применяются в оборудовании для физиотерапии и рентгенографии. Устройство также предназначено для генераторов электромагнитных импульсов, источников накачки газоразрядных лазеров сверхатмосферного давления, электронно-оптических преобразователей нового поколения.

В составе «Росэла» технологию создания управляемых разрядников-обострителей разработал и запатентовал научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма».

«На сегодняшний день на российском рынке нет отечественных комплектующих с такими характеристиками. Наш разрядник был разработан в инициативном порядке и позволит создавать генераторы высоковольтных импульсов нового поколения с улучшенными электрофизическими параметрами. В частности, это изделие позволит уменьшить габариты перспективного оборудования для рентгенографии», — заявил генеральный директор «Плазмы» Сергей Максимов.

НИИ «Плазма» — крупнейший в России разработчик и производитель изделий плазменной электроники: газовых лазеров и систем на их основе, газоразрядных коммутирующих приборов и промышленной керамики