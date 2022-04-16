В Пермь впервые поступили электровозы «Синара» производства «Уральских локомотивов»
Электровозы 3ЭС6 «Синара» производства завода «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область) впервые поступили в депо города Пермь.
Девять грузовых магистральных локомотивов «Синара» в трехсекционном исполнении пополнили тяговый парк подвижного состава Пермского региона Свердловской железной дороги. Электровозы 3ЭС6 — новая для пермских железнодорожников техника. Раньше в депо эксплуатировались машины серии ВЛ.
С увеличением грузооборота на пермском участке СвЖД все чаще стали ходить тяжеловесные поезда. Кроме того, перевозки затруднены за счет сложного профиля пути в предгорьях Уральского хребта. С учетом высокой грузонапряженности участка и необходимой экономической эффективности на данном направлении сети РЖД был сделан выбор в пользу именно трехсекционных электровозов «Синара», которые успешно справляются с поставленными задачами.
Гарантийное обслуживание новых машин в Прикамье будут осуществлять специалисты заводского регионального центра в депо «Пермь-Сортировочная». В связи с расширением грузового парка здесь будет создан склад запасных частей для локомотивов.
«Электровоз „Синара“ за годы успешной эксплуатации на сети РЖД зарекомендовал себя как надежная и эффективная машина. Конструкторы нашего завода постоянно работают над модернизацией локомотивов этой серии. Выпуск электровозов с бустерной секцией открыл новые перспективы для этого российского проекта», — отметил первый заместитель генерального директора по технической политике «Уральских локомотивов» Виталий Брексон.
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