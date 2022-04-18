Как изготавливают оборудование для реакторов атомных ледоколов

«ОКБМ Африкантов» приступило к изготовлению оборудования реакторной установки «РИТМ-200» для атомного ледокола «Чукотка». Процессы производства, которые стали уже рядовыми для предприятия, впервые показали широкой общественности.

Команда «Медиапалубы» посетила площадку предприятия в Нижнем Новгороде и смогла запечатлеть несколько важных процессов изготовления деталей, которые в скором времени станут частью самых мощных в мире атомных ледоколов. Фотоотчет можно посмотреть тут.

© paluba.media

Сейчас на «ОКБМ Африкантов» уже приступили к изготовлению реакторной установки РИТМ-400 для ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер», который строится в Большом камне силами судостроителей ССК «Звезда». Ее мощность будет превышать «двухсотую» модель в два раза. В настоящее время запущен процесс по созданию ряда комплектующих для оборудования РУ, в частности для парогенераторов.

© paluba.media

Уже рабочим примером того, что линейка РИТМ пригодна не только для ледоколов, служит запуск процесса изготовления оборудования для реакторов, которые будут применяться на модернизированных плавучих энергоблоках для Баимского ГОК. На них будут использоваться адаптированные РУ модели РИТМ-200С.

Полный фоторепотаж доступен по ссылке.