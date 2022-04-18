Сделано в «АВРОРЕ». Развитие инфраструктуры и курс на импортозамещение
Импортозамещение в промышленном секторе — важная составляющая современного развития России. Сегодня многие отечественные производители стараются по-максимуму переадаптировать свою деятельность и наладить связи с поставщиками оборудования из внутреннего рынка. Российский бренд фасовочно-упаковочного оборудования «АВРОРА» на рынке уже 24 года и за этот внушительный период успешно переживал различные внешние потрясения, демонстрируя стабильную и уверенную работу.
В чем «секрет фирмы»? Одна из важнейших составляющих успеха деятельности предприятия — развитые партнерские отношения. С самого начала своей деятельности компания делала ставку на взаимодействие с ведущими отечественными поставщиками материалов, интеллектуальных устройств и систем автоматизации, в то время как ряд конкурентов использовали преимущественно зарубежные изделия. Впериоды кризисов, пандемии и сегодня, когда санкционные или другие ограничения приводят к разрыву налаженных цепочек, многолетнее сотрудничество с надежными российскими компаниями обеспечивает непрерывное и своевременное исполнение обязательств перед заказчиками.
Где разрабатываются известные в России и за ее пределами линии розлива, дозаторы, укупоры, этикетировщики и другие машины от бренда «АВРОРА»?
Компания располагает собственным высокотехнологичным производственным комплексом, что позволяет выпускать оборудование, соответствующее даже самым нетривиальным требованиям заказчиков и последним отраслевым тенденциям. Основная база находится в Саратове, но также есть представительства в Москве и других городах. Инфраструктура предприятия представлена большим производственным цехом площадью более 3000 кв. м. с участками заготовки, сборки, сварки, отладки, испытаний и запуска собранного оборудования. В обширный парк станков входят гильотинные, токарные, фрезерные, раскроечные, листогибочные, шлифовальные, сверлильные, строгальные и другие установки.
Проведем небольшую экскурсию по производственным площадкам предприятия и узнаем, какие этапы включает процесс создания оборудования.
Конструкторское бюро
Работы проводят высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы именно в сегменте производства упаковочного оборудования. Инженеры формируют комплекты чертежей, схем, эскизов, технических описаний, спецификаций, ведомостей и другой сопутствующей документации.
Заготовительный участок
Процессы раскроя металла выполняются с применением лазерной, гидроабразивной и плазменной резки. Конструкции изготавливаются при помощи современных гильотинных, листогибочных и раскроечных станков. Фрезерный участок оборудован установками с ЧПУ (числовым программным управлением), что позволяет достигать высокого качества обработки разных типов плоскостей, скосов, кромок. На шлифовальных станках изделия приобретают законченный внешний вид, геометрически правильный и эстетичный.
Сварочный участок
Завод оснащен установками высокоскоростной точечной контактной сварки, которые обеспечивают прочность сваривания различных элементов в одной или сразу нескольких точках. Для соединения частей оборудования, которые в дальнейшем будут контактировать непосредственно с продуктом, используется аргонная сварка. Данная технология позволяет получить максимально тонкие и плоские сварные швы при низком тепловыделении.
Сборочный участок
На данном участке оборудование собирают в единое целое по заранее предоставленным конструкторским отделом схемам.
Наладочный участок
После сбора специалисты по наладке выполняют регулировку рабочих параметров для достижения эффективности взаимодействия всех узлов. На данном участке оборудование приводится в рабочее положение, после чего осуществляется проверка его функциональности и безопасности. Далее выполняется проведение серии испытаний.
Участок упаковки
Готовое оборудование надежно упаковывается в прочные деревянные боксы, которые защищают от внешних воздействий в процессе транспортировки. Фирменная маркировка «From AURORA with LOVE» подчеркивает теплое отношение к заказчикам.
Склад
Помимо выполнения индивидуальных заказов завод выпускает ряд универсальных машин, которые подходят для работы с разными продуктами, видами тары и упаковочными материалами. Некоторые позиции есть в наличии и хранятся на собственном складе.
Основой продуктивной деятельности предприятия является штат квалифицированных и ответственных сотрудников. На производственных площадках трудятся более 130 специалистов из числа ИТР и рабочего персонала, которые регулярно проходят обучение и повышение квалификации, развивая свой профессионализм.
Шагая по пути реализации импортозамещения, завод не останавливается на достигнутом и старается использовать все возможности и ресурсы, в том числе для расширения компетенций и улучшения сервиса. Так, в настоящий период «АВРОРА» активно осваивает выпуск комплектующих и запчастей собственного производства. Изделия изготавливаются с запасом и хранятся на складе, откуда оперативно отправляются клиентам по запросам. Для заказчика это и удобно, и выгодно: не нужно тратить время на поиск поставщика (который может оказаться посредником, что еще больше «растянет» процесс доставки) и объяснять все нюансы.
Грамотность организации всех процессов позволяет реализовывать полный цикл производства, уверенно развиватьсяи выпускать оборудование с высокой технической готовностью.
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