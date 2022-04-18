Где делают «Мороженое Карелии»? Репортаж из фабрики, производящей до 30 тонн лакомства в сутки!
ЗАО «Холод Славмо» — петрозаводское предприятие, которое уже больше двадцати лет выпускает традиционное карельское мороженое. В ассортименте компании 90 видов этого лакомства, а ее собственный бренд «Мороженое Карелии» стал одним из фирменных знаков республики и начинает завоевывать международный рынок. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили производство и узнали, в чем изюминка карельского мороженого.
Промышленное производство мороженого появилось в Карелии еще в конце 50-х годов прошлого века. Тогда в торговых точках, кинотеатрах и кафе Петрозаводска стали продавать холодное лакомство, которое с тех пор очень полюбилось жителям республики. Карельские традиции производства натурального и вкусного мороженого сохраняют в ЗАО «Холод Славмо». Оно возникло как самостоятельная компания в 2000 году на базе той самой фабрики, где начали изготавливать мороженое более 60 лет назад.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Сегодня команда предприятия — это почти 300 человек, которые работают в пяти регионах России. Недавно на предприятии завершилось реконструкция, и теперь здесь продолжают выпускать «то самое» мороженое из детства. «Мы хотим сохранить традиции и качество продукта таким, как было задумано много лет назад, — делится Полина Степанова директор „Холод Славмо“. - Когда представители иностранных компаний пробуют наш продукт, иногда они дают нам рекомендации добавить какой-нибудь ароматизатор или усилитель вкуса. Для нашей команды — это абсолютно неприемлемо, для нас важна натуральность».
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
При этом руководство компании уверено, что невозможно оставаться конкурентным, не внедряя ноу-хау, и стремится расширять ассортимент. В этом году предприятие намерено запустить ЗОЖ-линейку мороженого на альтернативном молоке — овсяном и кешью. Одна из фишек фабрики — мороженое с джемом и вареньем из дикорастущих ягод, собранных в карельских лесах.
На сегодняшний день компания «Холод Славмо» изготавливает 90 видов мороженого собственного бренда «Мороженое Карелии», а также продукцию под брендами торговых сетей «Лента 365 дней», «Евророс»
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Предприятие работает в соответствии с международными стандартами качества и внедрило систему ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points), которая гарантирует необходимые показатели безопасности процесса производства и пищевого продукта на выходе.
Продукцию ЗАО «Холод Славмо» продают в сетевых магазинах («Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» и еще более чем в 10 других компаниях) и в независимой рознице в Карелии, Красодаре, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Ленинградской, Вологодской и Мурманской областях. В этом году компания намерена выйти на рынок Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Руководство предприятия стремится сделать бренд «Мороженое Карелии» популярным и на мировом уровне. Для этого «Холод Славмо» принимает участие в международных выставках и бизнес-миссиях. В настоящее время идут переговоры о поставках в Казахстан, Узбекистан, Китай и ряд других стран.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Путь к дальнейшему развитию руководство «Холод Славмо» видит в заключении партнерских соглашений с другими компаниями. «Сейчас самое важное — это объединяться, потому что один в поле не воин», — говорит Полина Степанова — Мы создаем коллаборации и хотим устраивать кросс-продажи: например, выпускать мороженое с шоколадом популярной в России марки или в партнерстве с известным брендом одежды. Мы советуем поступать так же и остальным компаниям".
Фото и текст: Бионышева Елена
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