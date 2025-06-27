Гелеобразование без сюрпризов: новая методика от российский ученых повышает точность рецептур

Специалисты научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики (НИЦ ППиФ) группы компаний «СОЮЗСНАБ» представили технологически эффективную методику для точного определения температуры гелеобразования смесей гидроколлоидов. Метод основан на использовании амилографа — прибора, применяемого в исследованиях крахмалов. Новый подход позволяет точно определять температуру желирования даже для сложных многокомпонентных систем, что значительно расширяет возможности подбора гидроколлоидов под заданные функциональные задачи.

«Применение методики значительно ускорит подбор эффективных стабилизирующих систем при разработке новых рецептур, позволяя производителям оперативно адаптироваться под запросы рынка и предпочтения потребителей», - отметила руководитель НИЦ ППиФ Елена Русанова.

Гидроколлоиды — это высокомолекулярные соединения, которые используются в качестве загустителей, стабилизаторов и эмульгаторов в широкой линейке пищевой продукции — от йогуртов и мороженого до мясных изделий и соусов. Одним из ключевых параметров при работе с гелеобразующими системами является температура гелеобразования, которая напрямую влияет на процессы розлива, садки, перекачки и общую стабильность готового продукта.

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