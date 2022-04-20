На заводе ЧЗПТ выпущен сваебой СП-49 на джойстиковом управлении

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Сваебой СП-49 стал самым востребованным агрегатом благодаря своей отличной мобильности, высокой точности, маневренности и достаточной независимости базовой машины.

В апреле 2022 г. с завода ЧЗПТ отгружена сваебойная установка СП-49 в Белгородскую область.

Данная машина отгружается для застройщика, который специализируется на строительстве домов, школ, больниц и др. Сваебой ЧЗПТ СП-49 производится на модернизированной базе болотоходного трактора Т10ПМБ.8120-1 Служит в основном для подъема и забивки стандартных свай, а также металлических труб и шпунтов — длиной до 12 м., — массой до 5 т. — с сечением 300*300 / 350*350 / 420*420 мм.

Основным отличием СП-49 ЧЗПТ от других старых копровых установок отечественного производства является управление навесным оборудованием джойстиками, что существенно повышает точность погружения свай.

Сваебой на базе трактора применяется при проведении работ с любым типом грунта, распространённым в центральной части России, включая почву с низкой плотностью, заболоченные местности, снежный покров и др.

Производительность установки находится в прямой зависимости от условий эксплуатации, плотности грунта и подготовленности почвы. В среднем производительность комплекса составляет 35-40 свай за смену при условии, что грунт имеет среднюю плотность.