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Армия и Флот

Очередной серийный самолет Ил-76МД-90А передан в эксплуатацию

 © www.uacrussia.ru

Филиал ПАО «Ил» — Авиастар (входит в состав Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (0208), построенный для Министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА.

Модернизированная версия Ил-76МД-90А создана из отечественных комплектующих и оснащена российскими системами и оборудованием. Самолет позволяет решать большинство задач на качественно новом техническом уровне. Это обеспечено применением ряда современных решений: усиленное крыло, выполненное по современным технологиям; более мощные двигатели ПС-90А-76; усиленное шасси с более энергоемкой тормозной системой, цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией.

Усовершенствования позволили увеличить эффективность самолета: возросли дальность и перевозимая полезная нагрузка.Филиал ПАО «Ил» — Авиастар имеет стабильную загрузку. Сейчас в производстве готов к передаче на испытания очередной Ил-76МД-90А. В цехах в разной степени готовности находятся еще несколько воздушных судов данной модификации.

В связи с наращиванием объемов производства завод осуществляет массовый набор основных производственных рабочих, обеспечивает обучение по наиболее востребованным профессиям. В 2022 году на предприятие планируется привлечь более 1500 новых рабочих.
Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...l-76md-90a-peredan-v-ekspluatatsiyu

Ил-76МД-90А, «Авиастар-СП", ОАК
  • user78 user78
    22.04.2222:49:00

       

    Всего на «Авиастаре» с учетом предсерийного лётного прототипа, А-78 и А-100 произведено уже 15 шт. самолётов серии Ил-76МД-90А.

    78650 (предсерийный прототип), 78651 (А-100), RF-78652, RF-78653, RF-78654 (001-05), RF-78655, RF-78656, RF-78741 (Ил-78МД-90А), RF-78657, RF-78658, RF-78659, RF-78660 (002-05), RF-78661 (002-06), RF-78662 (002-07), RF-78663 (002-08).

    .

    Судя по набору ещё 1500 новых рабочих, темпы производства в 2022 году значительно ускорятся.    

    Отредактировано: user78~22:49 22.04.22
    #1249967
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    22.04.2223:30:30

    Сегодня Ту-95 над Жуковским-Бронницами весь день рассекал. Скоро тоже услышим.

    #1249968
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