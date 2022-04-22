Очередной серийный самолет Ил-76МД-90А передан в эксплуатацию

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Филиал ПАО «Ил» — Авиастар (входит в состав Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (0208), построенный для Министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА.

Модернизированная версия Ил-76МД-90А создана из отечественных комплектующих и оснащена российскими системами и оборудованием. Самолет позволяет решать большинство задач на качественно новом техническом уровне. Это обеспечено применением ряда современных решений: усиленное крыло, выполненное по современным технологиям; более мощные двигатели ПС-90А-76; усиленное шасси с более энергоемкой тормозной системой, цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией.

Усовершенствования позволили увеличить эффективность самолета: возросли дальность и перевозимая полезная нагрузка.Филиал ПАО «Ил» — Авиастар имеет стабильную загрузку. Сейчас в производстве готов к передаче на испытания очередной Ил-76МД-90А. В цехах в разной степени готовности находятся еще несколько воздушных судов данной модификации.

В связи с наращиванием объемов производства завод осуществляет массовый набор основных производственных рабочих, обеспечивает обучение по наиболее востребованным профессиям. В 2022 году на предприятие планируется привлечь более 1500 новых рабочих.