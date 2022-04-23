Новые детские сады открыты в регионах часть 7 (2022г.)

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Оренбургская область

г.Оренбург

В п. Пристанционном Оренбурга официально открылся долгожданный детский сад на 140 мест. Площадь двухэтажного образовательного учреждения — 3360,9 квадратных метров. 25 марта учреждение получило лицензию на образовательную деятельность. Сейчас детский сад посещает 71 ребенок, а всего зачислено 130 ребят.

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В новом детсаду сформированы 6 возрастных групп, из которых две — для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет. На первом этаже разместили 4 группы для ребят раннего и младшего возраста, а на втором — 2 группы для детей старшего дошкольного возраста.

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В приемных установили индивидуальные шкафчики для одежды и электрический сушильный шкаф. Также оборудовали кабинет развития и ИЗО-студию, методический кабинет и кабинет педагога-психолога. Сейчас в учреждении штат укомплектован — все 32 должности заняты. Также дошколята с удовольствием развиваются в музыкальном и физкультурном залах. На первом этаже находится пищеблок, прачечная с современными стиральными и сушильными машинами, медицинский блок с процедурным кабинетом.

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Детсад в поселке Ильинский. Фото: "Республика"/ Лилия Кончакова © rk.karelia.ru

Республика Карелия

п. Ильинский

Детсад рассчитан на 200 мест — восемь групп по 25 человек. Пока в нем учатся 130 дошкольников, вскоре в сад пойдут дети из очереди — 27 человек.

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

http://rk.karel...rajone-karelii/

Торжественное открытие нового детского сада состоялось в Беслане © region15.ru

Республика Северная Осетия-Алания

г. Беслан

Состоялось торжественное открытие нового детского сада, рассчитанного на 230 мест. В новом детском садике будет обучаться 12 групп. Учреждение оснащено всем необходимым новым оборудованием, в том числе, обновлена мебель и приобретены игрушки, имеется медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда.

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Республика Бурятия

г. Улан-Удэ

Новый корпус детского сада «Зорька» в микрорайоне Дивизионная торжественно открыли 12 апреля.Детский сад построен в рамках нацпроекта «Демография», на строительство сада направлено более 292 млн рублей. Его смогут посещать 280 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

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В новом здании есть современное оборудование для интерактивных занятий, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда.

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Уникальным это учреждение делает статус международной стажировочной площадки. Здесь будет использоваться трилингвальная система дошкольного образования, включающая изучение русского, бурятского и английского языков. Кроме того, детсад станет инновационной площадкой по экологическому воспитанию. Отопление тут осуществляет газовая котельная.

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https://ulanude...-sad/104448722/

https://newbur....tskiy_sad_foto/ (фото)

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Сахалинская область

с. Дальний

В рамках реализации нацпроекта «Демография», в селе Дальнее открылся новый детский сад «Лукоморье» на 330 мест. Благодаря свежему архитектурному решению детский сад похож на сказочный замок. Его общая площадь почти 5000 квадратных метров. Помимо помещений для каждой группы в детском саду оборудованы музыкальный и спортивный залы, бассейн, 2 помещения для занятий в кружках, медицинский и пищевой блоки, прачечная и лифт.

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© direct2025.ru

«Лукоморье» — самое крупное, современное и многофункциональное дошкольное учреждение в области. Детский сад имеет большую спортивную площадку с беговыми дорожками, мини-футбольным полем с безопасным резиновым покрытием, трибунами, прогулочные площадки. В качестве эксперимента установлены две теплицы. На грядках уже распустились тюльпаны и нарциссы. Немного позже юных садоводов научат ухаживать за огурцами и помидорами.

© direct2025.ru

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