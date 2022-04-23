Молочная ферма на 200 голов открылась в селе Зерновое Иркутской области

Молочно-товарная ферма на 200 голов открылась в селе Зерновое Черемховского района. Объект является первой частью проекта модернизации дойного комплекса на 600 голов СХАО «Белореченское». До конца года предприятие планирует ввести в эксплуатацию ещё два корпуса вместимостью 200 голов каждый.

Как рассказал первый заместитель генерального директора СХАО «Белореченское» Степан Франтенко, новая ферма оснащена современным стойловым, доильным оборудованием и оборудованием для навозоудаления. На ней созданы благоприятные условия как для содержания животных, так и для работы персонала. В августе 2022 года предприятие планирует ввести в эксплуатацию второй корпус на 200 голов, в декабре — третий. Реализация проекта позволит обеспечить производство молока до 4-х тыс. тонн в год, достичь уровня молочной продуктивности коров до 8-ми тонн на голову, сохранить 37 рабочих мест.