Молочная ферма на 200 голов открылась в селе Зерновое Иркутской области
Молочно-товарная ферма на 200 голов открылась в селе Зерновое Черемховского района. Объект является первой частью проекта модернизации дойного комплекса на 600 голов СХАО «Белореченское». До конца года предприятие планирует ввести в эксплуатацию ещё два корпуса вместимостью 200 голов каждый.
Как рассказал первый заместитель генерального директора СХАО «Белореченское» Степан Франтенко, новая ферма оснащена современным стойловым, доильным оборудованием и оборудованием для навозоудаления. На ней созданы благоприятные условия как для содержания животных, так и для работы персонала. В августе 2022 года предприятие планирует ввести в эксплуатацию второй корпус на 200 голов, в декабре — третий. Реализация проекта позволит обеспечить производство молока до 4-х тыс. тонн в год, достичь уровня молочной продуктивности коров до 8-ми тонн на голову, сохранить 37 рабочих мест.
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