Зенитная система С-500 запущена в серийное производство

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Начался серийный выпуск российской системы ПВО нового поколения С-500 «Прометей». Об этом заявил глава разработавшего комплекс концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Серийное производство системы организовано с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности С-500 существенно превосходят характеристики ранее созданных зенитных комплексов, ей под силу стать основной системой воздушно-космической обороны России. В войска «Прометей» поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом, — рассказал Новиков

Как сообщалось ранее, в системе ВКО РФ С-500 займет промежуточную позицию между С-400 и стратегической противоракетной системой А-125 «Амур». Отличием «Прометея» от прежних зенитных комплексов являются специализированные РЛС для обнаружения и сопровождения разных типов целей, а также наведения на них ракет-перехватчиков.

Радиус действия комплекса 600 километров, он предназначен для борьбы со сложными целями типа баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов.