Зенитная система С-500 запущена в серийное производство
Начался серийный выпуск российской системы ПВО нового поколения С-500 «Прометей». Об этом заявил глава разработавшего комплекс концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
Серийное производство системы организовано с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности С-500 существенно превосходят характеристики ранее созданных зенитных комплексов, ей под силу стать основной системой воздушно-космической обороны России. В войска «Прометей» поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом, — рассказал Новиков
Как сообщалось ранее, в системе ВКО РФ С-500 займет промежуточную позицию между С-400 и стратегической противоракетной системой А-125 «Амур». Отличием «Прометея» от прежних зенитных комплексов являются специализированные РЛС для обнаружения и сопровождения разных типов целей, а также наведения на них ракет-перехватчиков.
Радиус действия комплекса 600 километров, он предназначен для борьбы со сложными целями типа баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.