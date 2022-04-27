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Амурский ГХК в марте 2022 года

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/07BE-Rh6zU4

В марте 2022 года общий прогресс по проекту Амурского газохимического комплекса достиг 37,8%.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=07BE-Rh6zU4

строительство, Амурский ГХК
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