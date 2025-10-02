MAX
Амурский ГХК в августе 2025 года

По состоянию на август 2025 года общая готовность Амурского ГХК достигла 85,8%, с планом получить первую продукцию в 2026 году.

На площадке проводится подготовка к пусконаладке установки пиролиза, включая запуск системы выработки пара и внедрение роботизированной логистики. Проект завершил доставку основного технологического оборудования и идет по намеченным графикам.

