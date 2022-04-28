Резидент калининградского «Технополиса GS» увеличил производство литой бумажной тары

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Производитель картонной упаковки «Первая Картонажная Фабрика» (входит в инновационный кластер «Технополис GS» в городе Гусев Калининградской области) запустил в эксплуатацию третью линию производства упаковки из литой бумажной массы.

Эти изделия широко применяются для упаковки многих продовольственных и непродовольственных товаров. На «Первой Картонажной Фабрике» выпускают упаковку (каретки) под 10 яиц. Продукция реализуется на территории Калининградской и Ленинградской областей, а также поставляется на экспорт, представляя Калининградскую область как крупнейшего производителя продукции для нужд сельскохозяйственного сектора.

С запуском новой линии мощности «ПКФ» по производству упаковочного материала вырастают до 30 млн единиц в год.

«Первая Картонажная Фабрика» начала производить литую бумажную тару в 2013 году, а в июле 2020 года запустила вторую линию и удвоила мощности участка. Предприятие работает как с производителями яйца — это крупные птицефабрики с большими объемами производства — так и с дистрибьюторами, которые занимаются распространением продукции по небольшим фермерам.

Справка:

ООО «Первая Картонажная Фабрика» — крупнейший производитель упаковочного материала в Калининградской области. Специализация предприятия: производство гофрокартона, гофроупаковки и литой тары из бумажной массы. Мощности предприятия позволяют выпускать до 80 млн м2 упаковочного материала и до 30 млн литых изделий из бумажной массы в год. «ПКФ» входит в состав инновационного кластера «Технополис GS» (инвестиционный проект холдинга GS Group в г. Гусеве Калининградской области).

«Технополис GS» — первый в России частный инновационный кластер. Расположен в г. Гусеве Калининградской области. Площадь развиваемой территории — 230 га. Инвестор — холдинг GS Group. Интегрированные предприятия кластера позволяют обеспечивать полный комплекс услуг по разработке и производству электроники любой сложности — от корпусирования интегральных микросхем до упаковки готовой продукции.

GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, ключевой компетенцией которого является разработка и производство электроники. Также среди основных направлений деятельности — разработка и производство микроэлектроники, разработка и интеграция программных продуктов. Штаб-квартира холдинга расположена в Санкт-Петербурге. Флагманский инвестиционный проект — инновационный кластер «Технополис GS» в Калининградской области.